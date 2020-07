Merlin gana un 73% menos por la venta de activos y la menor revalorización de los inmuebles

Merlin Properties obtuvo un beneficio neto de 70,9 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 73% menos que los 262 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la venta de activos, las reformas en algunas de sus propiedades y la política comercial de incentivos a sus inquilinos de centros comerciales para ayudar a superar la crisis del Covid-19.

De hecho, la compañía explica que esta cifra no resulta comparable con el ejercicio anterior debido, precisamente, a los atípicos (los activos vendidos y la menor revalorización de los inmuebles en este año que en 2019) y señala que excluyendo estas variables el beneficio sería de 87,2 millones, un 30% menos.

Del mismo modo, al cierre de junio, Merlin obtuvo ingresos por rentas de alquileres por 259,4 millones de euros, un 2,2% menos, pero insiste en que la cifra no es comparable y que excluyendo el cambio de perímetro tras las ventas de activos, los ingresos aumentarían un 2,7%.

Respecto a las previsiones anuales derivadas por la crisis del coronavirus, la socimi estima un impacto máximo en el flujo de caja de 60 millones de euros y calcula un beneficio operativo al cierre del ejercicio de 250 millones. No obstante, Merlin señala que planifica el segundo semestre del año y el ejercicio de 2021 “con toda la cautela y prudencia” pero destaca “un balance de situación muy sólido”. Según detalla, solo el 12% de los contratos firmados vencen en 2021 y para ese ejercicio cuenta con 20 millones de rentas adicionales gracias a los contratos firmados en Castellana 85 y Monumental, en Lisboa y en los activos logísticos Best II y Best III.

Por líneas de negocio, las oficinas registraron una subida en rentas del 4%. Además, Merlin detalla que los contratos de los nuevos inquilinos se cerraron por encima de las rentas de mercado y las renovaciones se realizaron al alza. La firma destaca los contratos en dos de los proyectos más emblemáticos, Castellana 85 en Madrid (que será la sede central de una consultora) y Monumental en Lisboa (será la sede del banco BPI, que pertenece al grupo CaixaBank).

En cuanto a centros comerciales, destaca el impacto derivado de las políticas de descuentos en las rentas a los inquilinos para hacer frente a las necesidades por la pandemia del Covid-19. En ese sentido, Merlin aplicó descuentos del 100% de la renta durante los meses de cierre de las tiendas y en los meses posteriores a la reapertura ha dado incentivos a partir de junio que oscilan entre el 60% y el 10%. La socimi detalla que el 92% de los clientes se han acogido a esta política y que, como contrapartida, esos contratos se han extendido hasta 2022. Debido a esta política de descuentos en la renta, Merlin reconoce un impacto contable en el semestre de 27,8 millones de euros, mientras que los impagos se han situado en el 2,6%.

En cuanto a los activos logísticos, el tirón de la venta online debido al confinamiento ha impulsado el crecimiento de este segmento y registró crecimiento del 2,9% en rentas y del 6,7% en renovaciones.

La cartera de activos alcanzó a cierre de junio un valor bruto de 12.775 millones, ligeramente superior (+0,2%) al valor que tenían a diciembre de 2019, mientras que el valor neto de los activos se eleva un 3,8% en el último año hasta 7.365 millones. Por categorías de activos, ha subido la valoración de oficinas y logística aumentó por mayores rentas y centros comerciales cae un 4,7%. En cuanto a la ocupación, la cartera resiste al impacto del Covid-19 y ya se sitúa en los mismos niveles que antes del estallido de la pandemia, alcanzando el 93,9%.