Los iPhone 12 no tendrán un 'notch' más estrecho: aquí las pruebas

Como suele ser costumbre, los primeros siete meses de cada año son un torbellino de informaciones sobre los nuevos iPhone que salen a la venta después del verano, y una de las informaciones recurrentes que han venido adornado toda la actualidad de los nuevos dispositivos de 2020 es que, aprovechando que van a modificar sensiblemente el diseño de los teléfonos, los californianos iban a reducir también el tamaño de su notch.

Si nos habéis leído anteriormente, seguro que habréis deducido nuestro escepticismo ante algo así. No por nada, sino porque decir que el notch se va a estrechar es no conocer a Apple y la forma que tiene, no solo de diseñar sus dispositivos, sino de estandarizarlos todos de tal forma que con el tiempo sean absolutamente reconocibles, simplemente mirando los elementos comunes en todos los modelos que tienen a la venta. Y esa ceja esa una de ellas.

Las pruebas del notch normal

Ha sido a través de Weibo donde hemos podido ver cómo serán esos paneles frontales de los futuros iPhone 12 y cómo ese notch se va a mantener tal cual, idéntico al primero que vimos en 2017 dentro de su iPhone X. Así que los que esperaran cambios en este aspecto, se deben ir olvidando porque los de Cupertino volverán a ser fieles al diseño original de hace tres años.

Fotografía del 'notch' de un iPhone 12. Weibo

Como podéis comprobar en ambas fotografías filtradas a través de sitios web chinos, las imágenes parecen sacadas de la propia cadena de montaje (de un iPhone 12 con pantalla de 5,4 pulgadas), donde se puede apreciar el panel de la pantalla antes de ser montado en el dispositivo. Además, dentro de ese notch se pueden ver los espacios reservados a los distintos sensores que se concentran en esa zona, como es la cámara para selfies, Face ID, el sensor de proximidad cuando nos acercamos el teléfono a la oreja o el que mide los niveles de luz ambiental.

Fotografía del panel de un iPhone 12.

Aunque exista tecnología para que ese notch se reduzca considerablemente, por el lógico avance de los componentes que son necesarios y que no ocuparían tanto espacio, Apple no va a renunciar al que es el elemento diferenciador de sus terminales respecto de todos los que hay en el mercado con Android y que, a lo largo de los últimos años han pasado de tener una pequeña ceja en la parte superior, a transformar ese espacio en pequeñas gotas de agua para dar cabida a la cámara de los selfies. Si te gusta el actual notch de los iPhone, ya puedes descansar tranquilo. La esencia de los teléfonos de Apple se va a mantener intacta... de momento.