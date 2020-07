¿Garantía de un año de Apple?: cómo ver el tiempo que le queda a tu iPhone

La garantía de los dispositivos de Apple siempre han sido tema de debate, porque los de Cupertino suelen ir por libre y, claro, cuando vivimos en un espacio tan estricto como el de la Unión Europea, donde nuestros derechos como consumidores suelen estar muy bien defendidos, pues chocan con las intenciones de los norteamericanos, que se siguen resistiendo a aplicar normativas que la obligan a ofrecer 24 meses de cobertura total.

Producto de ello es lo que Apple ha dado en llamar como "garantía limitada" de un año, y que es aplicable a cualquier dispositivo de la compañía pero, ¿qué ocurre con el segundo? Aunque los de Tim Cook solo anuncien que se hacen cargo de esos 12 primeros meses, en realidad podéis contar con los dos años preceptivos a los que se ven obligados todos los fabricantes dentro de la Unión Europea.

El recoveco que se han buscado es informar a los usuarios de que la "garantía limitada" con Apple es de solo un año, y que el siguiente corre a cargo del establecimiento donde lo hayáis adquirido, sea una gran superficie, un operador móvil, etc. Obviamente, por mucho que lo camuflen, si el iPhone (o el iPad, etc.) lo compráis en una tienda y se os estropea durante el segundo año, Apple lo arreglará a través del vendedor, por lo que será ella, en última instancia, la que se haga cargo de alguna forma de esos últimos 12 meses. Y no os decimos nada si habéis adquirido vuestro móvil en una Apple Store...

¿Cómo ver la fecha de la "garantía limitada"?

Hasta hace bien poco, la única forma de saber cuándo terminaba el plazo de nuestra garantía para el iPhone era mirando la factura o el recibo de compra. Teníamos alternativas a través de la web de Apple, dentro de nuestro perfil en la store, pero era un engorro. Saber este dato es importante, no solo para conocer si estamos dentro del plazo para arreglar algo, sino a la hora de venderlo ya que así podréis informar al comprador del tiempo de protección que le queda.

Cómo ver el plazo de garantía de nuestro dispositivo de Apple.

Por suerte, iOS ha añadido una posibilidad de ver cuándo termina el plazo de esa "garantía limitada" de nuestro dispositivo, dentro de los "Ajustes", más tarde seleccionando "General", a continuación "Información" y, por último, la sección de "Garantía limitada". Como podéis comprobar justo encima, a nosotros nos dice que ese periodo concluye el 19 de septiembre de este año, pero al tratarse de un iPhone 11 Pro Max, tenéis que añadirle doce meses más, hasta 2021, ya que se adquirió a través de una Apple Store.

De todas formas, no esperéis de Apple transparencia y menos que os cuente en ese apartado el plazo al que por ley tiene que comprometerse con su cliente. Seguirá empeñada en querer hacer las cosas como ella pretende y no como le obliga la legislación, que son 24 meses sí o sí de garantía sobre nuestro teléfono: ya sea a través de sus tiendas o de cualquier otra.