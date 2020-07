Los CEO de Google, Apple, Facebook y Amazon testifican hoy ante el Congreso de EE UU

Los consejeros delegados de Apple, Google, Amazon y Facebook testificarán hoy ante el Comité Judicial del Congreso de EE UU. Será la primera vez que los cuatro máximos ejecutivos, Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, declaren juntos en una audiencia para responder a preguntas relacionadas con la investigación antimonopolio que llevan a cabo las autoridades de ese país sobre las big tech.

Esta tarde (hora española) se aclarará si la testificación se llevará a cabo en persona o virtualmente debido a la actual pandemia del Covid-19. Según la prensa estadounidense, los testimonios de estos directivos serán clave para completar una investigación de la que se espera surjan nuevas propuestas legislativas para regular el mercado digital, donde estas compañías ejercen un fuerte poder.

La investigación antimonopolio del citado comité, que investiga diferentes presuntos abusos cometidos por cada una de estas cuatro compañías, se anunció en junio de 2019, y parece llegar a su fin.

Las cuatro tecnológicas están acusadas de utilizar su tamaño y dominio en determinados mercados para matar a la competencia, limitando la innovación, y perjudicar con ello también a los consumidores, que ven mermada su capacidad de elegir entre más proveedores. Hoy la atención está puesta en ver qué argumentos esgrimen los directivos para justificar algunas prácticas de sus compañías.

En el caso de Google, las acusaciones se centran en su control del mercado publicitario y en Facebook el foco está puesto en sus adquisiciones (WhatsApp e Instagram) y si estas forman parte de una estrategia para asfixiar la competencia. En el caso de Apple la lupa está sobre su política comercial en su tienda de aplicaciones App Store (muchas empresas se han quejado de las altas comisiones que cobra y de los criterios que utilizada para que una aplicación esté disponible o no en su marketplace), y en Amazon, al igual que ocurre en Bruselas, se evalúa el trato que da a terceros vendedores en su plataforma, y es que la compañía fabrica y vende productos, alguno de los cuales compite con los de los vendedores en su tienda online.

El escrutinio sobre estas cuatro empresas va, de todos modos, mucho más allá, pues Apple y Google son dueñas de los dos sistemas operativos móviles más populares y controlan las dos tiendas más grandes de aplicaciones (App Store y Google Play), y Facebook domina también gran parte del mercado publicitario al controlar tres de las mayores redes sociales del mundo. Algunos políticos han planteado igualmente la posibilidad de trocear algunas de estas compañías (Google y Youtube, Amazon y Amazon Web Services, por ejemplo) para recortar su poder.

Según The New York Times, también se espera que el comité aproveche la ocasión para preguntar a algunos de los CEO por otros asuntos como el discurso de odio en el caso de Zuckerberg, el trato de Amazon a los trabajadores de sus almacenes, en el de Bezos. Y por qué no también podrían preguntar a Pichai sobre cómo planea tratar los datos de salud Fitbit, si finalmente se autoriza a Google a adquirir esta compañía, una operación hoy bajo la lupa de diferentes organismos de Competencia en el mundo, entre ellos los de la CE.