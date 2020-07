Google quiere elevar los requisitos de hardware para usar Android, ¿por qué?

Android ha demostrado durante años que es un sistema operativo terriblemente versátil, capaz de adaptarse a las combinaciones de hardware más variopintas: desde los tope de gama más caros con los procesadores y cantidades de memoria RAM más elevados, hasta esos otros que se quedan muy lejos y cuyo desempeño hay ocasiones en las que dejan bastante que desear.

No hay más que ver esos tablets para niños que vienen a costar menos de 50 euros y que en muy poco tiempo terminan desfasados por un desempeño más que deficiente a la hora de poner en marcha cualquier tarea. Así que los de Mountain View creen haber encontrado la forma de controlar esos dispositivos aumentando el mínimo de gigas de memoria RAM que serán necesarias para hacer funcionar Android 11.

Si no hay suficiente, Android GO

Ese mínimo de memoria RAM no es un detalle pequeño porque en ese componente de hardware reside en muchas ocasiones que un dispositivo se quede cojo, o no, a la hora de poner en marcha cualquier aplicación. Y como siempre ocurre, hay fabricantes que rozan esos mínimos aun a pesar de que el dispositivo va a resentirse.

Smartphone con Android. Unsplash

Por esa razón Google ha decidido que va a modificar esos requisitos mínimos en todos los dispositivos que quieran instalar Android 11, de tal forma que aquellos que no lleguen a un mínimo de 2GB, no podrán instalar una versión estándar sino la llamada GO, que es la específica que tienen en el mercado los norteamericanos para esos teléfonos o tablets que no superan el giga de memoria RAM.

Así lo han descubierto los compañeros de XDADevelopers, a través de un archivo filtrado y que tiene el nombre de “Guía de configuración de dispositivos de la edición Android 11 Go”, en el que se especifican de manera clara cuáles son esos mínimos de hardware que deben cumplir si quieren poder disfrutar de los famosos Servicios de Google (GMS). Los mismos que la guerra EEUU.-China impidió instalar a Huawei en algunos de sus terminales.

Estas nuevas reglas entrarán en vigor a partir del último trimestre de este año, cuando Android 11 ya esté entre nosotros, de tal forma que todos los que tengan 2GB de memoria RAM (o menos), tendrán que instalar de manera obligatoria Android GO. Sin excusas y, por lo tanto, sin poner incorporar una capa de personalización que lastre todavía más su rendimiento. Hasta ahora, ese límite estaba situado en el giga de memoria, por lo que supone duplicar esos requisitos mínimos para hacerlos más acordes a lo que un buen rendimiento necesita.