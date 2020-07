El precio de la vivienda usada ha caído un 35% desde el año 2007

El precio de la vivienda usada en España descendió en el primer semestre de 2020 un 4,94%, lo que sitúa el metro cuadrado en una media de 2.245 euros. Se trata del segundo semestre consecutivo en el que este valor inmobiliario desciende, ya que en la segunda mitad del pasado ejercicio la contracción fue del 2,1%. Ya queda lejos el máximo de la serie histórica, que se encuentra a finales de 2006 y principios de 2007, cuando el metro cuadrado rozó los 3.500 euros. Desde entonces, y hasta los últimos seis meses, el precio nominal se ha reducido un 35,85%.

Las ciudades de Madrid (-4,46%) y Barcelona (-7,21%) presentan dos los descensos más importantes, al igual que experimentaron el mayor alza de los precios en los años de subidas. Las dos grandes ciudades ya fueron las primeras en iniciar la bajada de precios hace seis meses y son también las poblaciones que marcan el camino de lo que después sucederá en el resto de poblaciones del país. Desde hace ya varios meses los expertos del sector prevén que los precios de la capital catalana marquen el rumbo de la desaceleración, debido a la situación de insostenibilidad que presenta el mercado de la vivienda.

Todos estos datos se desprenden del XXXI Informe sobre el mercado de la vivienda, estudio elaborado semestralmente por el Grupo Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, cuya última edición ha sido presentada esta mañana.

El informe se realiza con datos reales de las operaciones intermediadas por el grupo, analizando los datos de todo el proceso de compraventa, desde que la vivienda sale al mercado hasta que es vendida. Así, "este es el único estudio de mercado que trabaja con precios reales de compraventas finalizadas, mientras que otros informes usan como referencia precios de oferta o tasación, pero no de operaciones completas ya realizadas", ha explicado José García-Montalvo, Catedrático de Economía de la UPF y coordinador del informe.

Efectos del Covid

El precio de la vivienda baja siguiendo la estela del descenso del semestre anterior, pero también por los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Ahora, ha destacado el director del Departamento de Análisis e Informes de Tecnocasa, Lázaro Cubero, "se exige un mayor esfuerzo negociador y más rebaja de la vivienda" en el proceso de compra.

También baja el número de inversores a nivel nacional, que se sitúa en el 25,1%, dato que en 2019 fue del 26,5%, mientras que el porcentaje máximo de inversores se alcanzó en 2017, con casi el 30% de las compraventas realizadas. Con este descenso sube el número de transacciones realizadas con motivo primera vivienda y que necesitan de financiación bancaria para su adquisición.

Con todo, cualquier comparativa entre la crisis del Covid y la recesión de 2008 es "inadecuada", sostienen desde Tecnocasa, ya que por un lado, aunque se había iniciado un periodo de corrección de precios, la sobrevaloración de los activos inmobiliarios, en caso de existir, era menor, "pues todavía no se habían recuperado los precios de 2008". Por otro lado, se paralizó la economía, lo cual es un acontecimiento "sin precedentes". Durante unos meses, no se visitaron inmuebles, no se tasaron propiedades, no se firmaron hipotecas, se paralizaron las transacciones, e incluso, en algún caso, se dio marcha atrás en acuerdos previos.

Seis años de sueldo

El español medio tiene que dedicar íntegramente el sueldo bruto de seis años a pagar la hipoteca de su vivienda comprada en 2019, 0,4 puntos menos que en el año 2018 (6,4), según el estudio de InfoJobs y Fotocasa, presentado también este martes.

De las comunidades autónomas que más salario destinan al pago de la hipoteca de una vivienda en 2019, tres de ellas tardarían más de nueve años en liquidar el desembolso y hacer efectiva la transacción. En Baleares, el comprador tiene que destinar 9,48 años, en Madrid, 9,46 años, y en País Vasco, 9,2 años.

Le siguen Cataluña (8 años), Cantabria (6,6 años), Canarias (6,5 años), Andalucía (5,7 años), Galicia (5,6 años), Aragón (5,6 años), Navarra (5,4 años), Asturias (5,3 años), Castilla y León (5,2 años), La Rioja (5,1 años) y Comunitat Valenciana (5 años). Las que dedican menos años a pagar su vivienda con su sueldo íntegro son Extremadura (3,8 años), Castilla-La Mancha (3,9 años) y Región de Murcia (4,3 años).