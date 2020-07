El fabricante chino de móviles OnePlus cambia de estrategia y entra en el mercado de gama media

OnePlus, el fabricante chino de smartphone premium, arranca una nueva estrategia. La compañía, que según la firma de análisis Counterpoint, acabó posicionada en el top 3 de marcas de móviles en el segmento de alta gama en Europa durante el primer trimestre de este año, se lanza ahora a conquistar otro mercado más masivo con una nueva línea de terminales, bautizada con el nombre de OnePlus Nord, más accesible en precio para los usuarios.

“En los últimos seis años, desde el lanzamiento de nuestro primer dispositivo, el OnePlus One, siempre hemos sido fieles a nuestro compromiso de crear los mejores productos y ofrecer la mejor experiencia de usuario posible, pero siempre centrados en un modelo de negocio de fabricar solo dispositivos flaships”, señalan desde la empresa. Esta aclara que este giro estratégico no supone que la empresa no vaya a continuar creando ese tipo de dispositivos, sino que buscarán llevar la experiencia que ofrecen sus smartphones actuales “a más usuarios en todo el mundo”.

Según la multinacional china, desde hace tiempo la comunidad de usuarios de OnePlus pedía un producto más accesible, pero esto no era posible sin comprometer la experiencia que estaban ofreciendo sus móviles de alta gama. “Ahora, con las últimas tecnologías disponibles, nos sentimos seguros de poder hacerlo ofreciendo alta calidad en las especificaciones que sean más esenciales”, dicen.

El primer dispositivo de la nueva línea de móviles de OnePlus Nord recibe idéntico nombre y llegará al mercado el próximo 4 de agosto por 399 y 499 euros, según las especificaciones. El primer modelo cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de ROM y, el segundo, con 12 GB y 256 GB. Los terminales estarán primero disponibles a través de una popup online activa desde hoy. La compañía también ofrecerá el equipo a través de Amazon, donde dispondrá de una opción de financiación que permitirá la compra del teléfono en cuotas mensuales con un 0% de interés.

El precio de su último OnePlus 8 va desde los 709 a los 1.009 euros, en función del modelo.

La compañía, que se estableció en España en octubre de 2018, cuenta que para lanzar este nuevo smartphone ha seguido el mismo proceso que hace siempre: “Hemos pedido feedback a los usuarios de nuestra comunidad” porque es lo que les permite entender qué demandan. “La industria de smartphones está muy enfocada en especificaciones y características tecnológicas, pero nosotros creemos que no por el mero hecho de tener especificaciones se consigue un gran teléfono. Para los usuarios, lo que hace que sea un gran terminal es la experiencia de uso, ya sea un flagship o un producto más accesible”.

Cámara de alta gama

Tras escuchar ese feedback, dicen, la compañía ha incluido en su nuevo OnePlus Nord el procesador Qualcomm Snapdragon 765G 5G. Además, y según destaca Pete Lau, fundador y CEO de la empresa, “el nuevo terminal combina una cámara propia de un buque insignia, una tasa de refresco de pantalla de 90 Mz, OxygenOS [el último software de la compañía] y la carga rápida Warp Charge 30T”, que permite que la batería de 4.115 mAh del dispositivo alcance un 70% de autonomía en solo media hora.

El equipo incorpora el sensor IMX586 de 48 MP de Sony, con una apertura de f/1,75, así como estabilización óptica de imagen para reducir el desenfoque y los movimientos bruscos tanto en fotos como en vídeos. Además, el nuevo smartphone cuenta con una lente ultra gran angular de 8 MP, una lente macro y un sensor de profundidad. Y ofrece modo nocturno tanto en la lente principal trasera como en el ultra gran angular. El equipo permite capturar hasta nueve tomas, a diferentes exposiciones de luz, y las entrelazará en segundos para generar las mejores fotografías, según señala OnePlus.

Primeros auriculares inalámbricos de la compañía.

El nuevo dispositivo también es el primero de la compañía que incorpora una configuración de cámara frontal dual, con algoritmos de procesamiento de imágenes avanzados para asegurar los detalles. Dicha cámara cuenta con una lente principal de 32 MG, la mayor resolución disponible en un dispositivo de la compañía, para logar los mejores selfie, además de permitir la grabación de vídeo de 4K hasta 60 fps. La otra lente es un gran angular de 8 MP que ofrece un campo de visión de 105 grados para poder tomar fotos de grupos grandes.

La pantalla del primer OnePlus Nord es Amoled de 6,44 pulgadas y con 2.048 niveles de brillo automático para que las transacciones sean más suaves. En cuanto a su procesador, este cuenta con una velocidad de CPU mejorada, un renderizado de gráficos un 30% más rápido que su predecesor y un motor de inteligencia artificial que ayuda a mejorar su rendimiento cuando se utiliza con juegos. Y su software ofrece múltiples opciones de personalización.

Coincidiendo con este lanzamiento, la compañía china también estrena sus primeros auriculares totalmente inalámbricos, los OnePlus Buds, que llevan tres micrófonos incorporados en cada uno de los auriculares para reducir el sonido ambiente. Con una breve carga de 10 minutos dentro de su estuche, ofrecerá 10 horas de uso, mientras una carga completa le permite llegar hasta las 30 horas de reproducción de música en alta calidad, según explica la empresa china.