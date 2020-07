Estas aplicaciones te permitirán dejar la cartera en casa este verano

Es verano y cuando salimos a la calle lo hacemos con la menor cantidad de ropa posible, ya sea con pantalones o faldas cortas, o con camisetas y camisas de manga corta, por lo que la cantidad de bolsillos se reduce drásticamente. Así que tampoco es cuestión de llenarlos con mil cosas: el móvil, los auriculares inalámbricos, las llaves del coche o de la casa y... ¿la cartera?

Un wallet físico de los de antes con tarjetas bancarias, de fidelización, documentos de identidad, carnés de conducir, billetes de 10, de 20 y, según al día, alguno de 50, y monedas, eso que toda la vida hemos llamado suelto con pequeños céntimos. Así que, ¿no os dan ganas de dejar algo en casa para que no nos moleste en nuestros paseos por la playa?

Efectivamente, de todos los objetos el que tiene todas las papeletas para quedarse en casa es la cartera, y no porque no sea importante lo que llevamos en ella, sino porque podemos tenerlo todo digitalizado en nuestro smartphone. Así que os vamos a contar qué tipo de apps debéis llevar instaladas para no echar de menos ese tacto de cuero de vuestra vieja cartera.

Identificaciones, dinero y salud

Esas podrían ser las tres categorías de apps esenciales para ir por todo el mundo sin echar de menos una cartera física, por lo que vamos a ponernos manos a la obra con las que debéis llevar. Sobre las identificaciones, todavía hay mucho que avanzar aunque de momento la única que es plenamente operativa y legal es la del carné de conducir: miDGT nos facilita llevar nuestra ID en el smartphone de una manera sencilla y rápida de utilizar, en caso de que algún agente de la Guardia Civil nos requiera la documentación.

MiDGT para llevar el carné de conducir en el móvil.

Por desgracia, en la parte del DNI todavía queda mucho camino por recorrer y ese será el único de los carnés importantes que tendremos que llevar físicamente, aunque hay que recordar que el propio carné de conducir sirve sin problemas en caso de que os tengáis que identificar de forma oficial. Es tan válido como el propio documento nacional de identidad.

La segunda de las patas es el dinero. Aquí dependerá de con qué entidad trabajéis que podréis disponer de efectivo rápidamente tanto en cajeros automáticos como en establecimientos con terminales contactless: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, etc. os sacarán de un apuro en caso de necesitar cash o pagar digitalmente. ¿Que os invita un amigo y tenéis que ajustar cuentas? Pues toca tirar de Bizum, Twyp, PayPal y demás sistemas que os permiten enviar (o recibir) pequeñas cantidades de manera instantánea.

Y por último la salud. Tanto si se trata de la tarjeta de la Seguridad Social como de un seguro médico privado, la mayoría cuentan con apps oficiales que ya incorporan la información digital para identificarnos en hospitales, centros de salud y farmacias de todo el país, a través de localizadores y códigos QR. En la parte de la sanidad pública, dependerá de la Comunidad Autónoma en la que viváis, pero por ejemplo Madrid ya tiene su plataforma digital de apps que podemos descargar tanto en Android como en iOS.

Con todo lo anterior instalado en el smartphone, ¿de verdad necesitas llevar la cartera en el bolsillo este verano?