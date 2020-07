¡Por fin! El modo oscuro llega a Documentos y Hojas de cálculo de Google

Para los que usamos a diario la suite ofimática de Google era uno de esos misterios insondables que a uno le asaltan de vez en cuándo: ¿cómo es posible que con Android 10 disponible, que tiene un modo oscuro bien hermoso, los de Mountain View no hubieran hecho más por llevar ese dark mode hasta sus principales apps?

Hay quien afirma que la experiencia de Gmail les hizo pensarse mucho eso de correr para llevar el modo oscuro al resto de sus principales aplicaciones de ofimática y, prueba de ello, es todo lo que han tardado. Llevamos siete meses de 2020 y no ha sido hasta ayer por la tarde que los norteamericanos anunciaron la buena nueva.

Ya disponible... solo Android

Eso sí, la presencia del modo oscuro en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones solo está disponible en las apps para Android, por lo que si eres un usuario de iPhone te tocará esperar un poco. Tal y como podéis ver por las capturas oficiales, por fin podremos apagar las luces al escribir un texto, o completar una hoja de cálculo estilo Excel, o preparar alguna presentación importante.

A diferencia de otras apps, podremos activar el modo oscuro aunque no lo tengamos definido por defecto en Android 10, por si nos hemos acostumbrado a trabajar de esa manera. Ahora bien, en el caso de estas aplicaciones, el modo oscuro tenía un problema y era el de la visualización definitiva de un texto, de una hoja ce cálculo o de una presentación cuando la terminamos.

Modo oscuro de la G Suite de Google.

Aunque sea más cómodo trabajar con el fondo oscuro, no deja de ser importante comprobar cómo se verá cuando lo imprimamos, o se lo enviemos a los demás, donde lo más normal es que lo examinen con el fondo de la página en blanco. Para ver ese resultado, Google ha pensado en una curiosa opción que es la de "View in light theme", y que no es otra cosa que poder ver el documento tal y como se enviará al compartirlo.

De esta forma, se soluciona un problema importante que nos podía ocurrir al trabajar con el modo oscuro, donde los colores resaltados, esos que destacan una sección, un punto aparte o un párrafo, no quedan de la misma manera que con el tema claro. Y, como seguramente imaginaréis, no todo el mundo trabaja con este modo oscuro activado, sobre todo vuestros jefes (y clientes), que son los que deben evaluar la calidad de los documentos que creáis.

Esta actualización comenzó ayer, solo en Android, e irá llegando a todos los usuarios a lo largo de las próximas jornadas (quince según Google), con actualizaciones a través de la Play Store.