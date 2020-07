CaixaBank crea la primera aplicación que permite a los no residentes abrir una cuenta de forma digital

CaixaBank se ha convertido en el primer banco español en presentar dos soluciones digitales para acompañar y facilitar la operativa para las personas no residentes en España. Ha desarrollado una nueva plataforma para darse de alta en la entidad –el denominado on boarding digital– que permite que personas no residentes en España puedan darse de alta en HolaBank, el programa de la entidad dirigido a la comunidad internacional, de manera digital, desde cualquier dispositivo y lugar.

El servicio, dirigido a personas nacionales y residentes en Europa Occidental con intereses o vivienda en España, permite llevar a cabo el proceso de alta en la entidad en inglés a través de la página web del banco, “de manera 100% segura y en seis simples pasos”, explica la entidad.

Con un sistema de identificación de la identidad por vídeo y la firma del contrato a través de SMS, el nuevo cliente dispone, en un máximo de 48 horas, de una cuenta HolaBank y de alta en la banca online CaixaBankNow, desde la que podrá acceder de manera digital a todas las ventajas del programa específico para la comunidad internacional y a sus servicios financieros y no financieros, como la recepción de transferencias desde el extranjero, la emisión de transferencias dentro de España, la domiciliación de recibos, la traducción de documentos o la asistencia en mudanzas y traslados, entre otros.

Una vez completado el proceso, el nuevo cliente solo tendrá que reconfirmar su identidad de manera presencial en el plazo de tres meses. El servicio ha sido reconocido por su innovación en los premios The Innovators 2020 de la revista estadounidense Global Finance, presume CaixaBank.

El nuevo on boarding digital se suma a MortgageNow, un servicio de solicitud de hipotecas online para no residentes en España e intermediarios inmobiliarios internacionales, pionero en el país. Este servicio permite a los compradores internacionales de una vivienda en España solicitar una hipoteca desde su país, con respuesta de viabilidad en 48 horas. La plataforma recoge los listados de la documentación personalizada según país y tipo de ocupación en el idioma del cliente, y permite registrar la documentación requerida para el estudio de la hipoteca, sin necesidad de traducirla al castellano. Además, dispone de un espacio privado para intermediarios inmobiliarios que pueden gestionar sus solicitudes con una rápida respuesta de viabilidad. Para utilizar el programa Mortgage Now no es necesario ser cliente.

En España se cerraron más de 62.000 operciones de compravent inmobiliaria por parte de personas no residentes en 2019, según dao del Registro de la Propiedad. Supone un 12,5% del total nacional, con un peso relevante en la c osta mediterranea y las islas. HolaBank cuenta con 445.000 clientes procedents de Europa Occidenta, y que pasan largas temporadas en España, lo que supone una cuota de mercado superior al 33%.

Tanto el onboarding digital como MortgageNow son resultado de la apuesta por la transformación digital de CaixaBank, que han permitido a la entidad acelerar propuestas innovadoras para clientes y potenciales clientes, acompañándolos en cualquier país y por cualquier canal, adaptándose a las nuevas restricciones generadas por la crisis sanitaria mundia, explica la entifdad.

El proyecto de alta digital para no residentes se ha creado en 6 meses, gracias al uso de metodologías agile, con la implicación de múltiples áreas y empresas de CaixaBank. Se ha desarrollado en el ámbito del Customer Lab, una nueva iniciativa del área de negocio del banco para diseñar y acelerar propuestas innovadoras centradas en las necesidades de los clientes de CaixaBank en cualquier contexto y canal.

Customer Lab es una metodología que aporta las ventajas competitivas de start-ups y pequeñas compañías, necesarias para competir en un mercado cada vez más dinámico, líquido y exigente.