Tu Apple Watch tendrá en otoño una función que estabas esperando desde 2015

Si hay un producto que en sus primeras generaciones tuvo muchos problemas ese es el Apple Watch. Un reloj inteligente que llegó con la vitola de acabar convirtiéndose en el más vendido del mercado, pero que cojeaba de muchos sitios, con un sistema operativo y una potencia que en el año 2015 dejaban mucho que desear.

No es cuestión de que hayan pasado cinco años y seis generaciones, pero aquella Series 0 fue el perfecto ejemplo de cuando una empresa desarrolla un dispositivo y lo lanza casi en versión beta: no ejecutaba las apps de forma nativa dentro del propio smartwatch, su procesador tardaba mucho tiempo en arrancar y ejecutar cualquier acción, y el centro de control no era personalizable.

Esa pantalla que aparece al deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba es la que nos permite controlar las conexiones wifi, 4G/LTE, el modo avión, el nivel de la batería, el modo vibración, la linterna, el walkie-talkie e incluso la expulsión del agua si lo metemos en la piscina. Pues bien, este centro de control, increíblemente, no es posible personalizarlo a día de hoy.

watchOS 7 corrige el error

El nuevo sistema operativo que llegará en otoño por fin pone remedio a ese problema de elegir qué queremos tener a la vista y qué no. Ahora mismo, en watchOS 6, sí podemos mover esas tarjetas y colocarlas en el orden que más nos guste, simplemente dejando el dedo pulsado sobre ellas para moverlas. Con la próxima versión del sistema operativo podremos ir más allá quitando las que apenas utilicemos.

Centro de control del Apple Watch con watchOS 7.

Para hacerlo funcionar tendremos que realizar el mismo procedimiento que en los iPhone cuando queremos desinstalar una app: dejar el dedo pulsado sobre la tarjeta del centro de control que queremos gestionar y esperar a que aparezca en cada una de ellas ese globo rojo con la línea horizontal blanca. En ese instante, solo tendremos que tocar en esa parte superior izquierda para borrarlas del centro de control.

Es importante decir que no todas las tarjetas se pueden eliminar. Habrá algunas que son inamovibles, como es el caso de la conexión wifi, o la de la red de datos o el porcentaje de la batería. Todas las demás podremos añadirlas en un futuro, si les vemos algún tipo de utilidad, desde el menú de "Ajustes", "Centro de control" dentro del Apple Watch. Al igual que hacemos con el iPhone en ese mismo menú.