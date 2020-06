Santander fichará a un vicepresidente de banca de inversión de JPMorgan como presidente en Reino Unido

Banco Santander negocia la incorporación de un nuevo presidente no ejecutivo para su filial en Reino Unido. Está a punto de cerrar el fichaje del actual vicepresidente de banca de inversión de JPMorgan en Europa, Oriente Medi y África, William Vereker, según informa el diario británico Financial Time. Portavoces de Santander no han preferido no hacer comentarios.

Vereker sustituirá a Shriti Vadera, quien anunció en enero su intención de dejar el cargo este año para unise a la aseguradora británica Prudential.Vereker fue fichado por JPMorgan hace solo cinco meses. Previamente fue nombrado enviado especial de Theresa May en la City de Londres en el verano de 2018 para mejorar la relación entre el Gobierno británico y las entidades financieras en el contexto del brexit, pero perdió su puesto cuando Boris Johson sucedió a May en julio de 2019.

Anteriormente, fue banquero de inversión durante 30 años en entidades como Schroders, Babcock & Brown, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Nomura y UBS.

En esta última fue director de banca de inversión entre 2013 y 2018 y coincidió con el exbanquero Andrea Orcel, fichaje fallido de Santander para convertirse en el consejero delegado del grupo, pero al final no se cerró el nombramiento, y el banquero de origen italiano denunció al grupo español, y cuya vista se celebrará el róximo 14 de septiembre.

Vereker también fue candidato para reemplazar a Xavier Rolet como director ejecutivo del London Stock Exchange Group en 2018, pero finalmente consiguió el puesto David Schwimmer (ex Goldman Sachs). El escollo de este nombramieto es que debe pasar por la autorización de la oficina de Gabinete de Reino Unido, ya que el banquero ocupó un lto cargo hace menos de dos años. Si no encuentra ningún impedimento, como no lo tuvo hace cinco meses para fichar por JPMorgan, Vereker, de 53 años de edad, deberá llevar a cabo un ajuste en la filial británica de Santander. El objetivo es reducir costes en 1.000 millones de euros en Europa, de los que una parte corresponden a UK.

Esta filia fue una de las principales del grupo de origen español, pero en los últimos años ha ido perdiendo peso en el grupo. En 2019 aportó un 11% al grupo, y sufrió una merma de beneficios ordinarios del 17%, hasta los 1.077 millones.