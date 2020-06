Carlos Aso: “En el sector de banca privada debe producirse aún una consolidación”

Andbank llegó a España en 2012, en el momento más drástico de la crisis financiera. Pero apostó en un momento delicado y, de momento, el balance es positivo. Andbank ha realizado cinco integraciones desde su llegada al país, dos de ellas en plena pandemia, y sigue creciendo. Ya es el octavo banco de rentas por encima del millón de euros en España, incluida la gran banca española, explica su consejero delegado, Carlos Aso.

¿Cómo está viviendo un banco de rentas altas como Andbank la crisis sanitaria y económica?

En los primeros días del confinamiento el mercado cayó con mucha violencia, y perdimos 1.200 millones de euros y entraron 200 millones nuevos, pero el mercado se ha ido recuperando y somos más optimistas. De hecho, ya estamos por encima de lo que teníamos al cierre de 2019, con 10.900 millones de euros. También hemos captado un 3% más de nuevos clientes. Eso nos hace pensar que lo hacemos como mínimo mejor que a competencia, gracias a que estamos siempre muy cerca del cliente. Eso es una de las ventajas de ser un banco pequeño. En lo que va de año hemos captado 500 millones de euros, de los que 160 millones corresponden a la compra a finales de marzo de la gestora Esfera Capital. Y hay que tener en cuenta la caída ya comentada de las carteras al principio de declararse el confinamiento. Además, hemos seguido fichando banqueros, uno en Alicante, otro en Valencia y otro en Madrid. Sabemos que a los clientes les gusta sentirse importantes, y con nosotros lo son. Nos gusta ocuparnos y preocuparnos por los clientes.

Unas semanas después de adquirir Esfera anunció la adquisición de la banca privada de Degroof Petercam Spain. ¿Habrá más compras?

España es nuestra gran oportunidad (tiene un peso en el grupo del 45%). Nuestra idea es estar en todas las oportunidades de compra que se presenten. Queremos ser un banco consolidador en el segmento de banca privada. En el sector debe producirse aún una consolidación, que se acelerará aún más tras la crisis del Covid. Estamos en una posición compradora, y sabemos integrar porque somos muy flexibles, con banqueros con experiencia, de media, de más de 10 años. Los banqueros quieren autonomía para gestionar sus carteras, no moverse como un molinillo, a golpe de campañas, como pasa en las grandes entidades.

No queremos entrar en nuevos negocios, pero sí participar en nuevas compras en España. Habrá oportunidades

¿Cómo espera cerrar el año?

Prevemos terminar 2020 con unos activos gestionados por encima de los 12.000 millones de euros, y un beneficio similar al de 2019 [cerró el ejercicio con un beneficio de 11 millones de euros]. Somos optimistas sobre el futuro de la banca privada porque tiene menos riesgo que la banca comercial al no tener exposiciones fuertes al crédito, por eso nuestra morosidad es baja. Además, pensamos que tras el bache económico como consecuencia de la pandemia España crecerá de forma significativa.

¿Los clientes de Andbank quieren llevar su dinero a Luxemburgo como consecuencia del miedo a nuevos impuestos?

No. La verdad que son pocos los clientes que se han llevado su dinero allí. En Luxemburgo hemos captado entre 30 a 40 millones de euros. Algunos clientes preguntan, pero menos que en plena crisis financiera en 2012. Nosotros no recomendamos llevar el dinero allí porque se pagan los impuestos similares.

La gran banca está más preocupada ahora por la morosidad y sus ratios de capital y solvencia que por la banca privada

¿Andbank piensa entrar en nuevos negocios?

No, no queremos hacer banca para empresas o consumo. No es lo nuestro.

¿Cómo han operado durante el confinamiento con sus clientes?

Tenemos 8.000 clientes de banca privada y hemos hablado con ellos continuamente durante el estado de alarma. En general, hemos hablado con todos los clientes durante la pandemia.

¿Andbank ha descartado su fusión con otro banco andorrano?

La fusión de la banca andorrana tiene sentido, pero no hay ninguna negociación. Aunque no hay que descartar una operación corporativa a cinco años vista.

Llegaron a España en 2012, en el peor momento de la crisis financiera. Partían de cero en el país. Ahora ya son el octavo banco en la gestión de rentas altas del mercado. ¿Cómo lo ha conseguido?

Por delante de nosotros están Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter, UBS y Banca March. Pero la gran banca tiene otras preocupaciones ahora, como tener unos altos niveles de capital, controlar su morosidad, mejorar su rentabilidad y volver a ROE superiores al 10%. Por eso no son en la actualidad unos rivales para competir en compras o en negocio. Además, las firmas más pequeñas son ahora mejores para ofrecer servicios a los clientes porque no estamos entretenidos en otras cosas. Un banquero de un gran banco tiene de media 300 clientes, en un banco pequeño la cifra baja a menos de 60. Y tampoco nos preocupa ahora la competencia de otros nuevos actores.

Tienen otra filial, MyInvestor, que opera de forma digital, ¿qué pretenden con esta marca?

Cubre un hueco que no cubre And­bank. Es una plataforma digital para pequeños inversores, incluida la hipoteca, que es una inversión más.

El BCE ha recomendado que la banca no reparta dividendo hasta, como mínimo, octubre. ¿Le afecta esta decisión a Andbank?

No, no nos afecta en España.

¿Durante el confinamiento ha estado en su despacho? ¿La plantilla ha teletrabajado o ha trabajado presencialmente?

Hemos teletrabajado. Ahora, todavía un 50% de los empleados seguirá teletrabajando hasta septiembre.

¿Con la caída de los mercados y la pandemia se han reducido los salarios de los banqueros?

No, no se han reducido, pero es verdad que se han estancado.

¿Cuál es su hoja de ruta?

Que Andbank sea un referente en banca privada en España.

Tienen 125 banqueros y siguen buscando, ¿pero ya han cubierto el mapa en presencia?

Tenemos 19 oficinas, pero tenemos intención de abrir alguna más, por ejemplo en Baleares y Andalucía.