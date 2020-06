Aumentan los brotes activos en España

Los casos positivos de coronavirus aumentan en plena fase de desescalada por los brotes locales y los datos epidemiológicos reflejan estos nuevos focos. Este jueves, el Ministerio de Sanidad ha registrado 157 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 30 menos que el día anterior, y Aragón es la provincia que más positivos ha notificado (47).

En este territorio se ha producido uno de los rebrotes más importantes de España, que ha obligado al Ejecutivo regional a imponer medidas equivalentes a las de la fase 2 a tres comarcas de Huesca y a una de Zaragoza. Estas cuatro regiones aragonesas son limítrofes con la provincia de Lleida, que mantiene activo tres brotes importantes en una residencia de ancianos y entre trabajadores del campo con 49 positivos.

"En total, en Aragón se han identificado más de 250 casos, pero el 95% de ellos eran asintomáticos, el esfuerzo de control se aprecia", ha comentado Fernando Simón, el coordinador de la emergencia sanitaria, que ha subrayado que este brote es el que más preocupa por su volumen. "La Consejería de Aragón está haciendo un trabajo de control excepcional y en breve estará resuelto".

Tras Aragón, la Comunidad de Madrid ha notificado 39 positivos en las últimas 24 horas, aunque no ha registrado ningún brote. El Gobierno regional, no obstante, ha detectado 32 positivos que han llegado a través del aeropuerto Madrid-Barajas, desde el 11 de mayo al 11 de junio, de los que cinco están hospitalizados.

Tras Madrid, Andalucía ha registrado 31 infectados por el Covid-19. La Junta ha registrado varios brotes activos en Córdoba, Granada, Algeciras, Huelva y Málaga. Este último se ha disparado hasta los 83 positivos en un centro de asistencia de la Cruz Roja de Málaga. En Granada, la Consejería de Salud ha confirmado dos brotes de origen familiar, uno de ellos ya está controlado y afecta a 11 personas y el otro, de 12 personas, se encuentra en fase de investigación. En Lepe (Huelva) se han contagiado nueve personas por un caso importado y Salud ha decidido aislar a medio centenar de vecinos. Además, continúan activos los brotes entre los trabajadores de una empresa de pastas en Córdoba y los localizados en un hostal y en la sede de una ONG en Algeciras.

El número de muertos continúa estable. Durante la última semana, han fallecido 11 personas, siete de ellas en Castilla y León. Respecto al día anterior, Sanidad actualiza en tres fallecidos más su número total de decesos, hasta los 28.330. En total, se han infectado con el coronavirus 247.486 personas.

"Nuestros problemas van a estar en los casos importados", ha confirmado Simón. Actualmente, además del de Huelva, se han localizado casos introducidos desde otros países en A Coruña, donde hay nueve positivos por un viaje desde Brasil y en Murcia, con 19 infectados por un vuelo desde Bolivia. "Van a entrar y no se va a poder evitar. Tenemos el ejemplo de China que, con controles férreos, ha importado casos. Sería inocente pensar que estamos protegidos contra esto", ha insistido el doctor.

Ante la escalada de preocupación por el riesgo de que se produzca una segunda oleada del Covid-19, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ultima un Plan de Preparación y Respuesta con indicadores concretos para evaluar la transmisión de la enfermedad y la capacidad asistencial, asignando un nivel de riesgo bajo, medio o alto a cada unidad territorial. En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud ha elogiado este jueves a España por el control "rápido" de los rebrotes que han ido surgiendo durante las últimas semanas.

Sobre las herramientas que se pueden aplicar para frenar la transmisión comunitaria, Simón ha argumentado que el Gobierno central no puede limitar la capacidad de movimiento de los ciudadanos. "Si no hay estado de alarma, el Estado no tiene capacidad para restringir la movilidad entre provincias, pero sí existe la legislación para aplicar medidas concretas que pueden utilizar las comunidades autónomas para decretar confinamientos", ha explicado el epidemiólogo.