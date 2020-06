BBVA, Mutua y Faconauto inician la venta online de coches usados el día 30

BBVA, Mutua Madrileña y la patronal de los concesionarios, Faconauto, pondrán en marcha el próximo martes su plataforma online de venta de coches de ocasión con menos de cinco años de antigüedad.

Es el único marketplace de este tipo a través del cual el cliente podrá realizar todo el proceso de compra online, sin necesidad de trasladarse a ningún concesionario. Incluso podrá recibir el vehículo en casa si así lo solicita, tal y como adelantó a CincoDías a principios de junio la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto y consejera delegada de la nueva empresa, Marta Blázquez.

La nueva sociedad, denominada Niw, consiste en una web de anuncios clasificados de vehículos de ocasión en España y competirá con otras empresas como Coches.net, AutoScout24 o Carwow, además de con compraventas como Canalcar o Flexicar. También estará disponible en versión aplicación móvil.

El usuario tendrá la posibilidad de pagar el vehículo al contado o de financiarlo a través de BBVA, así como contratar un seguro con Mutua Madrileña, y contará con un periodo de devolución de 15 días o 1.000 kilómetros. Por su parte, los concesionarios que se adhieran a la plataforma pagarán cuotas según una tabla de suscripción. Por ejemplo, el coste de publicitar diez coches es de 155 euros por mes.

Faconauto poseerá la mayoría del capital, el 63%, mientras que BBVA y Mutua Madrileña tendrán un 18,5% cada uno. BBVA y Mutua Madrileña han incluido un pacto de no competencia y de no captación en su alianza con la federación. Con este tipo de cláusulas las partes firmantes se comprometen a operar en conjunto durante un tiempo determinado y a no dejar el proyecto para funcionar por su cuenta una vez se han asentado en el mercado.

La plataforma no contempla exclusividad alguna y permite que los concesionarios continúen ofreciendo sus vehículos de ocasión tanto a través de sus propias tiendas físicas y online como de otras vías.

Por su parte, la información de la DGT que esta nueva empresas pondrá a disposición de los usuarios, como el historial de propietarios, es replicable, pues el acceso a la misma no se encuentra restringido.

Los coches de hasta cinco años son los más demandados por los compradores por su buena relación calidad-precio y el estreno de la plataforma llegará en un momento clave para los concesionarios, cuyas ventas se desplomaron durante el confinamiento debido al cierre obligado de los establecimientos por el Covid-19.