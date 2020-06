El fondo Polygon Global Partners carga contra el precio y los términos de la opa sobre MásMóvil

Nuevos movimientos en torno a la opa por MásMóvil presentada por KKR, Cinven y Providence, a través de la sociedad Lorca Telecom Bidco. En una carta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo activista Polygon Global Partners critica el precio ofrecido de 22,50 euros por acción, al considerarse el impacto de la crisis del Covid-19, así como el diseño de la oferta, que complica la presentación de otras ofertas, tanto al fijar un precio como al obligar a cumplir una serie de condiciones regulatorias.

Este fondo ha aflorado una participación en MásMóvil del 1,025% del capital, según figura en los registros de la propia CNMV.

“En relación con la oferta, en nuestra condición de accionistas de MásMóvil, nos gustaría manifestar nuestra enorme preocupación por los términos en que ha sido planteada”, dice el fondo, que no cree que el precio ofrecido sea equitativo.

Polygon señala que los precios del mercado en general y de MásMóvil en particular se han visto afectados por el impacto de la pandemia del Covid-19. El fondo recuerda la trayectoria de la acción, que pasó de cotizar el 5 de marzo en 20,16 euros, a hacerlo en 12,20 euros el día 20 de ese mismo mes, con una caída del 39% en ese breve periodo.

El fondo cree que se ignora la protección establecida en la Ley del Mercado de Valores, que en su opinión debe ser aplicada a esta situación, por la paralización de la economía considerando producida por la crisis sanitaria y las medidas decretadas para frenarla.

Polygon advierte también a la CNMV de los últimos movimientos corporativos de MásMóvil, anunciados con posterioridad a la opa, por su efecto en las cuentas. Entre ellas cita la oferta de un fondo para la compra de parte de su red, que podría generar un flujo de caja entre 215 y 245 millones de euros; o el nuevo acuerdo mayorista con Telefónica, que generará unos ahorros de 28 millones al año. Según Polygon, los dos anuncios son positivos y mejorarán la situación financiera de la operadora, si bien indica que deberían estar reflejados en cualquier valoración que se haga del precio ofrecido en la opa.

Polygon critica los términos del acuerdo con algunos de los accionistas principales de MásMóvil para la venta de sus acciones, al señalar que dificulta posibles ofertas competidoras. Entre otras condiciones, recuerda que la oferta haya sido aprobada por la CNMV y no se haya desistido de la misma; que el precio de la oferta sea superior a 26 euros por acción y pagadero en efectivo; que la condición de aceptación mínima no sea superior al 50% más una acción a los que se dirige la oferta superior; y no contemple otras condiciones adicionales a las incluidas en la oferta.

El fondo alude a a la condición de competencia, que contempla que exista un compromiso firme del oferente competidor de aceptar cualquier remedio de competencia que pueda ser requerido por cualquier autoridad para autorizar la oferta superior. Esta última fue interpretada semanas atrás como una barrera para dificultar una contraopa de otra operadora con presencia en España.

Polygon también alude a la posición de Providence, uno de los fondos que participan en la opa, y que es accionista de MásMóvil con más de un 9% del capital.

El fondo critica la posición de los accionistas vendedores al considerar que, al asumir el compromiso de reinvertir en el oferente si la opa tiene un resultado positivo, podrán beneficiarse de la evolución de MásMóvil tras el triunfo de la oferta. “Esta posibilidad que no se ofrece al resto de los accionistas”, dicen. Junto a Providence, el resto de grandes accionistas que se han comprometido a vender, y que después planean reinvertir en la teleco, son la familia Ybarra Careaga, Inveready, representada por el vicepresidente Josep María Echarri, y Key Wolf, sociedad del vicepresidente y fundador de la vieja Ibercom, José Eulalio Poza.

Según Polygon, las condiciones establecidas en los compromisos irrevocables hacen imposible en la práctica la presentación de ofertas competidoras y, adicionalmente, menoscaban el sistema de fijación de precios en el escenario de ofertas competidoras que, en beneficio de los intereses de los accionistas, establecidas en las normativas del mercado de valores.

El fondo solicita en su carta el amparo de la CNMV para que lleve a cabo un análisis profundo y completo de las anteriores consideraciones y realice las necesarias modificaciones para que se garantice que la opa y los acuerdos alcanzados entre el oferente y determinados accionistas relevantes de la sociedad , sean conformes con la legalidad vigente.