Los asesores fiscales proponen aprovechar las pérdidas de 2020 en el impuesto sobre sociedades de este año

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha propuesto hoy, en la presentación de un informe, generalizar y aumentar el incentivo que permite compensar las pérdidas de 2020 en la declaración de Sociedades de 2019 para fomentar la liquidez de las empresas viables que estén en dificultades, aunque el año pasado obtuvieran ganancias.

REAF, que es el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España, plantea en el documento “Declaración de Sociedades 2019” que la reserva de nivelación se extienda más allá de las entidades de reducida dimensión, a la vez que se incrementa el porcentaje de minoración de la base imponible del ejercicio del 10% al 30%.

Los economistas justifican esto porque, dentro de poco, “la mayor parte de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades van a tener que presentar la autoliquidación por este impuesto para ejercicios iniciados en 2019 y, muy probablemente, tendrán que pagar si no han adelantado una cuantía superior a la cuota resultante”. Por ello, el REAF considera que es el “momento idóneo” para que pudieran aplicar la reserva de nivelación, incentivo fiscal que, con la norma vigente, solo pueden utilizar las entidades de reducida dimensión, pero que “cobra todo su sentido cuando en ejercicios iniciados en 2020 a muchas empresas se le pueden producir pérdidas, ya que, precisamente, se trata de un mecanismo para compensación de pérdidas hacia atrás”.

Asimismo, los asesores fiscales recomiendan que las entidades que tengan problemas para hacer frente al pago de Sociedades el 27 de julio próximo, no dejen de presentar en plazo la declaración y que, también antes de esa fecha, soliciten aplazamiento.

Por otro lado, el documento destaca que los ingresos tributarios del Estado se han incrementado prácticamente un 2% en 2019 con respecto al año anterior y ello ha sido como consecuencia de las subidas de recaudación de todos los grandes impuestos (IRPF, IVA e IIEE), exceptuando el Impuesto sobre Sociedades, cuya tendencia recaudatoria lleva disminuyendo desde hace 12 años.

En concreto, la recaudación total del Estado con este impuesto ha disminuido un 4,45% interanual en 2019, mientras que desde 2007, la caída ha sido de un 47%. Sin embargo, tributos como el IRPF y el IVA han experimentado la tendencia contraria. En concreto, el IVA ha subido un 28% de 2007 a 2019 y casi un 2% desde 2018. Asimismo, IRPF, en 12 años la subida ha sido de casi un 20%, en tanto que la variación anual a cierre de 2019 rozó el 5%.

El IRPF y el IVA

Con respecto al IRPF, los economistas han puesto sobre la mesa flexibilizar la exención de las prestaciones por desempleo percibidas en pago único, que ahora está sujeta a mantener la actividad como autónomo durante 5 años, lo que es muy probable que se incumpla este año por la crisis. También que cualquier ayuda o subvención percibida por razón delCovid-19 se declare exenta de IRPF y quede íntegra para el contribuyente.

El nuevo presidente del REAF, Agustín Fernández, ha considerado que, entre otras cuestiones, sería preciso “aproximar los criterios de imputación al cobro efectivo de las rentas o al momento en que se conoce la pérdida, por ejemplo en relación con operaciones a plazo, pérdidas patrimoniales o deducción de los saldos de dudoso cobro”.

Sobre el IVA, el informe sugiere una reducción de los tipos impositivos, principalmente por los sectores especialmente sensibles a la crisis sanitaria, como puede ser la hostelería, gimnasios o peluquerías.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha destacado de entre las propuestas presentadas que para las actividades afectadas por el Covid-19, deberían poderse reducir proporcionalmente las cuotas del IAE y del IBI de los locales en los que se desarrollan.

En paralelo, se han planteado establecer deducciones por inversiones relacionadas con el teletrabajo y con la adaptación a las medidas de distanciamiento, así como por creación de empleo y por donativos, donaciones y aportaciones relacionadas con la COVID-19.

Además, para que el recorte de plantillas en 2020 no afecte a las libertades de amortización de las empresas de reducida dimensión, se ha propuesto que los trabajadores afectados por un ERTE no se consideren disminución de plantilla y que 2020 no se tenga en cuenta a efectos de cálculo de los promedios, teniendo solo en cuenta 2019 (salvo que 2020 fuera mejor).