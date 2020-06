“Buscamos no solo reactivar el destino, sino también apoyar a las empresas de las islas”

Canarias. El archipiélago dispone de 500 puntos de venta de agencias de viajes, con una media de empleados que varía entre los dos y los 15 o 20 “en función de si cuentan con departamento de booking o call center, entre otros”, explica el presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT), David Déniz. Indica que el cierre temporal ha afectado a todas, y que solo algunas han empezado a abrir mientras más del 90 por ciento continúan cerradas. La mayoría son agencias de autónomos, por lo que muestra su confianza en que se amplíen las ayudas a los autónomos y los ERTE al sector turístico.

Papel clave. David Déniz resalta la función de las agencias. “Ha quedado perfectamente demostrado que, en esta cuarentena, el valor de tener un contacto directo con una agencia tradicional, el llamar por teléfono y no estar dependiendo de llamar a una compañía o a otro proveedor, que llamas o mandas un correo y no te contesta nadie, es crucial”. Recuerda además la existencia de una póliza de caución que garantiza al cliente cualquier viaje que realice: “Ese respaldo no lo tiene ningún proveedor. Por lo tanto, dentro del canal de distribución de servicios turístico, ha quedado cristalino que somos fundamentales”.

Viajes Insular. Cuenta con 15 oficinas repartidas por todas las islas excepto en La Graciosa, y emplea a un centenar de personas, la mayoría aún en proceso de ERTE. Los que no lo estuvieron, han teletrabajado durante el confinamiento realizando devoluciones, cambios y resolviendo dudas e inquietudes de los viajeros acerca de los viajes que tenían previstos y que les fueron cancelados.