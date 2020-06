Las empresas biotecnológicas reclaman elevar la inversión pública en I+D hasta el 2% del PIB

Las empresas biotecnológicas han reclamado al Gobierno que eleve su inversión en I+D hasta el 2% del PIB para acercarse a los niveles medios de la UE. Igualmente, la patronal de las biotec, AseBio, ha pedido que desde la Administración se facilite la puesta en práctica de lal inovaciones para dar acceso a la población.

En esa línea, Ana Polanco, presidenta de AseBIo ha solicitado un plan nacional de apuesta por las empresas biotecnológicas como motor de crecimiento basado en siete puntos que ayudan a "impulsar las inversiones verdes, inteligentes y sostenibles,fomentar la cultura de la innovación, reforzar la confianza de la sociedad y la política en la ciencia e innovación y trabajar para garantizar que esa innovación llegue a los ciudadanos".

Por su parte, el ministor de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que participó en la presentación del informe anual de la patronal biotecnológica, aseguró que el Gobierno mantiene planes para impulsar le sector y duplicar su inversión en innovaicón.

"Queremos reforzar el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. No podemos permitir lo que sucedió en la anterior crisis que España redujo a mucho menos de la mitad la partida de ciencia e innovaicón y apenas hemos recuperado un 10% en este periodo. Debemos duplicar la inversión en I+D respecto al PIB hasta situarnos en la media europea, que es superior al 2% mientras que en España no llega al 1,25%. Es el único camino, sin ciencia no hay futuro", ha expresado.

En lo que se refiere a las cifras económicas del sector, empresas biotecnológicas invirtieron en investigación y desarrollo en el año 2018 cerca de 770 millones de euros y se situaron como el sector industrial que más invierte en I+D, superando por primera vez a la industria farmacéutica, según los datos presentados por AseBio.

"Más del 70% de la inversión de la biotecnología en I+D corresponde a empresas biotech, una cifra que representa el compromiso del sector con la ciencia y la innovación que ahora, teniendo la crisis sanitaria como telón de fondo, cobra más importancia que nunca", ha destacado en su presentaicón Ion Arocena, director general de AseBio.

Igualmente, según los datos del informe anual de la patronal, el número de empresas que realizan actividades de biotecnología en España rondan ya las 3.000 y que el 65% de ellas son "microempresas" con menos de 10 trabajadores. Por distribución geográfica, la mayor parte de ellas se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía y el Euskadi.

En cuanto a instrumentos de financiaicón, en 2019 las ampliaciones de capitla privado y el capital riesgo se han consolidado como las princpales vías de acceso al capital. De hecho, a lo largo del año aumentó el importe comprometido y desembolsado por las entidades gestora de capital riesgo que invierten en compañías biotecnológicas españolas con más de 74 millones.