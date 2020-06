CC OO anticipa bajadas de salarios en el turismo si no se deroga parte de la reforma laboral de 2012

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha presentado esta mañana un documento elaborado por el sindicato con 20 propuestas coyunturales para afrontar la actual crisis y 20 propuestas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del turismo, que representa el 13% del empleo y del turismo en España. El documento se ha hecho público en plena negociación para prolongar los ERTE por fuerza mayor, que han llegado a afectar a 3,2 millones de trabajadores, de los que 1 millón corresponden a actividades ligadas al turismo como hoteles, restaurantes y bares.

Preguntado sobre la posibilidad de que se cierre un acuerdo que pueda ser presentado después del Consejo de Ministros del póximo jueves, Sordo recalcó que lo ve posible, pero que podía precisar si el Ejecutivo iba a acceder a sus pretensiones. "La pervivencia de los ERTE de fuerza mayor está ligada a las condiciones que incentiven su uso, como la exoneración de cotizaciones o la inclusión de los fijos discontínuos. Creemos que deben continuar en condiciones similares a las actuales mientras que haya restricciones a la movilidad o a los aforos de hoteles, restaurantes o bares", aseguró. En su opinión, el Ejecutivo debe entender que el gasto de esos ERTE (en torno a 5.500 millones de euros al mes) conlleva un ahorro, ya que sin su existencia, muchas personas habrían sido despedidas y estarían cobrando en la actualidad prestación por desempleo.

El secretario general de CC OO ha expuesto como prioridad a largo plazo la derogación de algunos elementos troncales de la reforma laboral de 2012 que, en su opinión, han provocado un empobrecimiento de los trabajadores. "No se puede permitir que se sigan aplicando convenios multiservicios con condiciones por debajo de los sectoriales. De las últimas crisis se ha salido por el abaratamiento de costes y sobre todo por la rebaja de salarios y ese esquema de la devaluación salarial está agotado". Sordo ha recalcado que si no se derogan esos convenios, "la bajada de salarios puede ser intensa en los próximos meses". A esa supresión de los convenios multiservicios, le deberían acompañar una regulación más estricta de la subcontratación. "No puede ser que el sector que ha dado beneficios muy importantes en los últimos años se base en que la externalización de las camareras de piso se haga en condiciones de miseria. Hay que eliminar la prevalencia de los convenios de empresa y regular la subcontratación".