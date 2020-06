Roig advierte de que tras la crisis sanitaria empieza otra "muy dura económicamente"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha advertido este lunes de que tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 empieza otra "muy dura económicamente", por lo que "habrá que estar preparados" y ha reclamado seguridad jurídica y que "se faciliten y empujen" las inversiones finalistas.

"Estoy convencido de que si hay empresarios y emprendedores honestos, hay empresa, si hay empresas que generan beneficios y empleo, habrá riqueza, y si hay riqueza habrá mucho bienestar", ha resaltado en su intervención en la cumbre empresarial de la CEOE. Para ello, el presidente de Mercadona ha considerado necesario eliminar las trabas burocráticas, facilitar y empujar las inversiones finalistas, tener seguridad jurídica y que la sociedad vea en los empresarios y empresas, "sean del tamaño que sean", a "generadores de riqueza y bienestar".

"Estoy convencido de que es un orgullo ser empresario y contribuir a al desarrollo de la iniciativa empresarial y económica potenciando una sociedad civil, fuerte y comprometida", ha resaltado Roig, quien ha afirmado que es el momento de poner en marcha, entre todos, la "necesaria activación económica" del país. "Ahora a trabajar todos juntos por la recuperación económica, no se trata solo de no pararla sino de acelerarla, no es el momento de ponernos límites", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente de Mercadona ha resaltado la respuesta de la distribución y de la cadena agroalimentaria ante la crisis del Covid-19, en la que se ha garantizado el abastecimiento de los productos básicos. "Hemos garantizado, entre todos, el suministro de productos básicos, aunque a veces no tuviéramos todo el papel higiénico necesario", ha afirmado Roig.

"Estoy muy orgulloso de la gran respuesta de nuestros héroes a la crisis del Covid-19, los más de 90.000 empleados de Mercadona y las más de 500.000 personas que trabajan para nuestros proveedores", ha señalado. "Hoy más que nunca merece la pena ser empresario", ha resaltado el presidente de Mercadona, con más de 1.600 tiendas en España y diez en Portugal. "Vamos a seguir invirtiendo 1.700 millones este año en España en la brutal transformación de la empresa que estábamos desarrollando antes de la llegada del Covid-19", ha afirmado.

Al margen de esta inversión, Roig ha mostrado su compromiso con otras inversiones como las obras del pabellón Arena del Valencia Basket, que comenzarán en las próximas semanas y donde destinará 220 millones de euros, o el apoyo a emprendedores a través de Marina de Empresas de Valencia.