La Xiaomi Mi Band 5 es oficial: carga magnética y mejor pantalla por 25 euros

Tras un par de semanas de constantes leaks alrededor de la nueva pulsera de actividad de Xiaomi, por fin tenemos la Mi Band 5 entre nosotros, al menos en China, que es donde ha sido presentada de forma oficial hace apenas unas horas, lo que ha venido a confirmar muchos de los datos que ya se conocían. ¿Los principales cambios? Pues esa carga magnética, además de una pantalla más grande que las de los modelos anteriores.

Esta Xiaomi Mi Band 5 se presenta justo un año después de la generación anterior y apenas unos días más tarde de que Xiaomi haya anunciado el lanzamiento en España de la Mi Band 4 con NFC, que os permitirá pagar contactless en tiendas de toda España. Un hecho que os pondrá en el brete de elegir qué modelo comprar, si el nuevo recién presentado, o el del año pasado con NFC.

Mejorando lo que ya funciona

Xiaomi no es de hacer cambios demasiado radicales de un modelo a otro y prueba de ello es esta Mi Band 5 que, exteriormente, no parece muy distinta de las anteriores aunque hay un par de elementos que sí varían. El primero de ellos es la pantalla, que es un 20% más grande que la de la Mi Band 4: panel OLED a color de 1,2 pulgadas, 126x294 pixels de resolución y una cantidad ingente de esferas para utilizar. En total, la pulsera apenas llega a pesar 11,9 gramos.

Xiaomi Mi Band 5.

Esta nueva smartband llega con sensor de frecuencia cardíaca y certificación IP que le permite que la sumerjamos en el agua sin problemas, hasta 5 metros, por lo que este verano podréis llevarla a todas partes y mojarla sin miedo a que se estropee. En cuanto a la batería dispone de una pila de 125 mAh. que, según el fabricante, nos permitirá mantener la Xiaomi Mi Band 5 encendida durante al menos 14 días. Todo, como siempre, dependerá del uso que hagamos de ella.

Nueva carga magnética de la Xiaomi Mi Band 5.

Viene con conectividad bluetooth y NFC, aunque en este último caso, de momento, se reservará para el mercado chino. Tradicionalmente a España no llega esta variante por lo que veremos a ver si en esta quinta generación de produce una excepción o no. Mucho nos tememos que no lo será, por lo que antes os comentábamos de que será la Mi Band 4 el modelo que sí aterrice en nuestro país en los próximos días con ese chip NFC.

Compatible con móviles iOS y Android, viene con micrófono y altavoz para gestionar alertas, avisos y recordatorios, modo de salud femenina, control remoto para hacer fotos y, el segundo gran cambio respecto de anteriores smartbands de los chinos, la carga, que será magnética y, por fin, no tendremos que estar quitando el cuerpo del dispositivo de la correa para enchufarlo. Con un simple pin que se adhiere a la parte posterior podremos recargar la batería.

¿Los precios? Pues 189 yuanes (unos 24 euros) para el modelo normal, sin NFC, y 229 (29 euros) para el que sí tiene ese chip de conexiones cercanas. Estará disponible a partir del 18 de junio en China.