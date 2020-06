Sánchez dice que la salida de la crisis será justa, pero habrá que atajar el déficit

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido hoy en el marco de la sesión de control al Ejecutivo a que la salida de la crisis económica que ha generado el COVID-19 sea justa y "en positivo", pero ha advertido que habrá que atajar en el futuro un déficit elevado del entorno del 10 % del PIB, "espoleando el crecimiento económico y luego con una reforma fiscal justa".

Así ha respondido a la diputada de EH Bildu Mertxe Azipurua, que le ha preguntado si se compromete a no hacer recortes como los que hubo durante la crisis de 2008. El presidente del Gobierno ha asegurado que la respuesta a la crisis actual debe ser en positivo, sostenible e inclusiva y ha abogado por acometer políticas anticíclicas, es decir, endeudarse y aumentar el gasto público para proteger a los sectores y recortar el déficit con menos gasto en época de bonanza. Además, ha añadido que "lógicamente" cuando crezca el empleo se irán reduciendo algunas políticas, ya que bajará el gasto en prestaciones por paro o subsidios.

La diputada de EH Bildu ha advertido a Sánchez que "si hoy no es claro para no hacer planes de ajuste nocivos para la clase trabajadora, entenderemos que estos recortes están sobre la mesa". "Debe tomar ya decisiones para que el escudo social y económico que tanto alaba no sea pasajero ni puntual para situaciones de emergencia", ha señalado, mientras que el presidente le ha recriminado que su partido quiera desviar el debate hacia otro lado en un momento preelectoral en el País Vasco.

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que el Ejecutivo "no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora" y ha reiterado que su propuesta fiscal se encuentra ya en el Congreso con algunas figuras nuevas, como las tasas 'Google' y 'Tobin', y en el proyecto de Presupuestos que no salió adelante.

Estos contemplaban además medidas como un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras, un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, un aumento del IRPF a las rentas altas; una subida del 1% en Patrimonio a fortunas de más de 10 millones, la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, entre otros.

Por su parte, Espinosa de los Monteros le ha reprochazo que "amenacen" con nuevas tasas e impuestos, "amenazando al crecimiento de la economía y a los trabajadores".

En esta misma sesión plenaria, se debatirá la convalidación de dos decretos leyes. Uno por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19; y el otro por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.