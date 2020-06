WhatsApp vuelve a filtrar números de teléfono en Google, ¿está el tuyo entre ellos?

Las noticias alrededor de WhatsApp se suelen mover entre aquellas que añaden nuevas funciones (modo oscuro, chat de la OMS, etc.) y las que hablan de problemas de seguridad. Y estas segundas no son para tomárselas a broma porque en los chats de la app propiedad de Facebook podemos afirmar sin equivocarnos que va una buena parte de nuestra vida.

Así que cuando saltan las alarmas, hay que tener cuidado no sea que alguien pueda hackearnos la cuenta y, o bien suplantarnos para enviar mensajes en nuestro nombre, o bien acceder a nuestro histórico para eliminar todos los chats que tengamos almacenados en el teléfono. Así que la idea de que nuestro número móvil esté vagando por el ancho mar de internet, no debería hacernos la menor gracia.

Google ha indexado algunos números

Por todos es sabido que el buscador de los de Mountain View es el más utilizado del mundo, con mucha diferencia, y que es capaz de meter sus narices en todas las páginas que publican a diario en la word wide web. Pues bien, es ahí donde han aparecido algunas referencias a números de teléfono concretos de esos que pertenecen a cuentas de WhatsApp.

Y el problema no es solo que haya evidencia y rastros de esos números que pertenecen a usuarios de carne y hueso en WhatsApp, sino que es posible rastrearlos. ¿Y a qué se debe esa falla de seguridad? Pues no creáis que es un bug reciente que haya sido descubierto por investigadores. Al revés, ya hace muchos meses que volvimos a conocer de él y tiene que ver con los enlaces que enviamos a otros usuarios que no tienen cuenta en WhatsApp, para invitarlos a algún chat, o para facilitarles la entrada a otros.

Rupak De Chowdhuri REUTERS

Esos enlaces son, en realidad, URL de internet y, por lo tanto, son indexables por Google por lo que puede quedar rastro de ellos así como del número de teléfono desde el que se remite. De ahí que, visto que la publicación de este tipo de informaciones no previene a WhatsApp para que tome medidas, es urgente que los usuarios nos protejamos evitando compartir por cualquier vía un enlace de esos que apuntan al dominio "wa.me", que es propiedad de la app de mensajería.

Como os decimos, WhatsApp tendría muy fácil evitar que se rastree ese dominio y que la información que se genera dentro no trascienda, pero parece que de momento no llegará así que mientras eso ocurre, recordad no crear ningún enlace desde uno de vuestros números de teléfono. Evitaréis problemas.