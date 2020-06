BME aguarda el resultado de la opa por debajo del precio ofrecido por Six

Los inversores más rezagados aún disponen de unas pocas horas para hacer plusvalías con la opa de BME. Las acciones del gestor español cerraron ayer a 32,79 euros cada una. Llegan al último día del periodo de aceptación de la oferta de Six 19 céntimos por debajo de los 32,98 euros que ofrece el dueño del mercado suizo para hacerse con el español.

Los inversores que decidan comprar hoy a primera hora títulos de BME y venderlos en la opa inmediatamente después podrán embolsarse un 0,6%. El margen es tan escaso y el volumen de títulos que vende cada día BME en Bolsa es ya tan pequeño que cualquier subida en el precio de las acciones eliminaría toda plusvalía.

El hecho de que las acciones de BME cerrasen ayer por debajo del precio de la opa contrasta con lo que ha ocurrido desde noviembre, cuando Six anunció la opa. Los títulos de BME se dispararon e incluso alcanzaron los 36 euros. El mercado descontaba una guerra que no se ha terminado de producir. Finalmente, Euronext, que era el principal interesado en competir con Six, decidió no entrar en liza al considerar el precio ofrecido por los suizos demasiado alto. Tampoco Deutsche Börse ni la Bolsa de Hong Kong, los otros candidatos, presentaron sus ofertas.

Six, por su parte, conseguirá por fin deshojar la margarita sobre si ha logrado finalmente hacerse con el control de la Bolsa española. Su consejero delegado, Jos Dijsselhof, se mostraba en una entrevista publicada este lunes por CincoDías confiado en alcanzar el mínimo del 50% que establece la opa.

No obstante, aún quedaban dos actores importantes por hablar. Uno son los hedge funds que, al calor de la opa, han aflorado en el capital de BME más del 20%. Este tipo de inversores usualmente esperan hasta los últimos días del periodo de aceptación de una oferta de compra para pronunciarse. Previsiblemente habrán retrasado la decisión de venta hasta el último momento.

La otra cuestión que marcará el éxito de la opa está en los minoritarios, con cerca del 30% del capital. Los problemas para acudir a sus bancos de cabecera a vender sus acciones en pleno estado de alarma movieron a Six a establecer un amplio periodo de aceptación. Primero hasta el 11 de mayo, que después se prolongó hasta hoy mismo.