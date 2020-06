CaixaBank firma un acuerdo con IBM para acelerar su transformación en la nube

CaixaBank e IBM Servicios han alcanzado un acuerdo para acelerar la transformación del banco basada en la nube abierta para empresas (cloud computing) e impulsar el desarrollo de soluciones digitales innovadoras que mejoren la experiencia de usuario de los servicios financieros de la entidad.

La entidad financiera utilizará tecnologías como IBM Cloud Pak for Applications sobre la plataforma de estándares abiertos Red Hat OpenShift para gestionar aplicaciones y cargas de trabajo a lo largo de todo su entorno tecnológico. Asimismo, la entidad financiera continuará aplicando la inteligencia artificial en diversos servicios.

Paralelamente, en el centro de innovación que ambas compañías impulsan conjuntamente se seguirá investigando sobre tecnologías como la computación cuántica y el blockchain, según explica la entidad financiera.

CaixaBank e IBM prevén también cocrear nuevas soluciones que ayuden a procesar un elevado número de transacciones “en un entorno abierto, seguro y escalable”, aseguran. El acuerdo amplía en seis años más el servicio exclusivo proporcionado por la joint venture tecnológica IT Now.

IBM es socio estratégico de CaixaBank desde 2011.

Al nuevo acuerdo, IBM aporta su experiencia en el sector financiero. A través de la utilización de IBM Cloud Pak for Applications, CaixaBank podrá crear aplicaciones con mayor agilidad y seguridad y, a la vez, cumplir con los requisitos de cumplimiento para un entorno de nube híbrida. Esta solución tecnológica reducirá el riesgo y mejorará la resiliencia operativa al incrementar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos hasta 105.000 terabytes, una cifra que permitiría archivar 200 veces una biblioteca digital con todos los libros catalogados que existen en todos los idiomas.

Para Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, “nuestra entidad es hoy día líder en banca digital en España y la alianza que renovamos con IBM nos va a permitir seguir innovando y transformando la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes. Reforzar la colaboración con una compañía que es referente mundial en I+D para el sector financiero facilitará acelerar, todavía más, nuestras capacidades digitales para seguir desarrollando proyectos y servicios innovadores”.

“Estamos encantados de participar en el viaje de transformación digital de CaixaBank, una entidad líder en el sector financiero”, ha afirmado Marta Martínez, presidenta de IBM de España Portugal, Grecia e Israel. “Con esta colaboración, estamos ayudando a poner los pilares de un modelo, no solo para CaixaBank y sus clientes, sino para todo el futuro de la industria. Un entorno de nube abierto permitirá que la banca acelere su innovación y cree un modo más ágil de lanzar nuevos servicios digitales a sus clientes, más seguros y flexibles”.

Inteligencia artificial

Actualmente, los chatbots de CaixaBank, basados en la inteligencia artificial IBM Watson, gestionan 1,5 millones de conversaciones al mes y abarcan una amplia gama de tareas, desde ayudar a los empleados a resolver dudas u obtener rápidamente información sobre productos o servicios hasta asistir desde el móvil a los clientes. Este tipo de tecnología libera tiempo a los gestores de la entidad para dedicarlo a ofrecer un mejor servicio a los clientes.

Innovación financiera

En estos momentos, investigadores y expertos del centro CaixaBank-IBM de innovación están explorando tecnologías como blockchain o computación cuántica, que tendrán una fuerte influencia en el futuro del sector financiero.

Recientemente, CaixaBank ha desarrollado un prototipo de algoritmo de aprendizaje automático ejecutable en un ordenador cuántico para la clasificación de clientes según el riesgo de crédito. Por otro lado, en 2011, ambas organizaciones crearon la compañía IT Now, participada en un 51% por IBM y en un 49% por CaixaBank. La empresa tiene una plantilla de 300 empleados y se dedica exclusivamente a proporcionar servicios a CaixaBank, BPI y el resto de compañías del grupo. El acuerdo extiende el servicio exclusivo proporcionado por IT Nowpor seis años más.

Digitalización de la entidad

CaixaBank asegura que es la entidad financiera "líder en banca digital en España, con 6,5 millones de clientes digitales (dato a 31 de marzo) y una cuota de penetración del 32,9% (estudio Comscore de banca digital correspondiente a mayo).

El uso diario de canales digitales se ha incrementado de mediana un 26% en las últimas 3 semanas, coincidiendo con el confinamiento por la crisis del coronavirus, comparando con mismo período del año anterior, con 2,8 millones de personas usando diariamente los canales digitales.