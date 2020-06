Apple reabre este jueves cuatro tiendas en España, con una experiencia distinta y medidas de seguridad

Apple empieza a reabrir sus tiendas en España. La compañía de la manzana abrirá este jueves cuatro de sus 11 Apple Store en el país, las situadas en la Calle Colón (Valencia), Puerto Venecia (Zaragoza), Nueva Condomina (Murcia) y La Cañada (Marbella). "Estamos emocionados por volver a recibir visitantes en algunas de nuestras tiendas en España este jueves. Hemos echado de menos a nuestros clientes españoles y estamos deseando ofrecerles nuestro apoyo", señala la empresa en un comunicado.

La compañía aclara, no obstante, que la experiencia que tendrán los ciudadanos en sus establecimientos no será de momento la misma, pues ahora la prioridad es atender a personas que necesitan soporte técnico. Es decir, que los usuarios no podrán ir a las tiendas y pasarse allí mucho tiempo probando y tocando productos como ocurría hasta ahora. Algo que no ocurrirá hasta que la crisis sanitaria por el coronavirus no lo haga aconsejable.

"Con muchas personas trabajando y estudiando desde sus hogares, nuestro deseo es ofrecerles el servicio y soporte que necesitan, ya sea para recoger un nuevo producto o recibir ayuda con uno que ya tienen", insiste Apple. La compañía asegura que las tiendas que reabren tienen "procedimientos de seguridad significativos" que incluyen controles de temperatura, distanciamiento social y protectores faciales para garantizar la salud de los clientes y empleados.

"La prioridad será dar servicio y soporte en el Genius Bar a aquellas personas que lo necesiten, la experiencia en las Apple Stores será distinta a la que estábamos acostumbrados antes del Covid-19, pero acorde a la circunstancia actual. Las medidas de seguridad se han establecido según la normativa española, y además de los tests de temperatura y mascarillas, proporcionaremos guantes que serán de uso obligatorio para los clientes, así mismo en la entrada de las tiendas habrá expuesto un cuestionario de salud con preguntas relacionadas con los síntomas del covid-19 para realizarse antes de acceder", precisan desde la multinacional.

El gigante de Cuperino aclara que su protocolo de distanciamiento social supone un número limitado de visitantes en la tienda a la vez, por lo que puede haber un tiempo de demora para los clientes sin cita previa. La empresa facilita información en la web sobre las pautas a seguir y los horarios de atención al cliente.