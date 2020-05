Google Maps estrena sus códigos plus para compartir ubicaciones al instante

Es cierto que muchas veces es un engorro compartir nuestra ubicación cuando nos preguntan dónde estamos. Sobre todo el día en el que visitamos un sitio que no conocemos y los nombres de las calles nos suenan a chino. ¿Qué contestamos? ¿A quién preguntamos? Así que desde Google han pensado que podría ser más fácil mandarle a la otra persona un código. Algo más corto y manejable.

Y dicho y hecho. Los de Mountain View han devuelto a la vida los llamados códigos plus, que vienen a ser una combinación corta de letras y números que podemos conseguir rápidamente a través de la aplicación de nuestro móvil. Con un par de toques en la pantalla y dentro de la app oficial de Google Maps.

Cómo conseguir ese código

Google, además, ha explicado exactamente el por qué de recurrir a un sistema como este de códigos plus para darles a los demás el dato de cuál es nuestra ubicación. Según afirman en la nota oficial, "¿qué sucede cuando no tienes una dirección y necesitas dirigir a alguien a tu ubicación actual?", pues que tenemos un problema grave ya que, según afirman, más de 2.000 millones de personas en todo el planeta, es decir, el 25% de la población mundial, no tiene "una dirección o una dirección que no es fácil de localizar".

El resultado para solucionar ese problema son los códigos plus, que no penséis que son nuevos y que ya estaban dentro de su plataforma desde 2015, pero no de una forma tan visible como hasta ahora. Fue hace cinco años cuando crearon este sistema que permite comprimir los datos de latitud y longitud de cualquier punto del planeta en una pequeña combinación de letras y números.

Cómo obtener los códigos plus en Google Maps.

Lo que cambia a partir de ahora es la facilidad para conseguir el código plus de ese punto del mapa en el que estamos, y que ha comenzado a llegar a Google Maps. De esta manera, solo tendremos que mantener el dedo sobre la pantalla pulsando en el punto azul que identifica nuestra posición GPS para que se abra una nueva pantalla (la del fondo azul) donde puede leerse arriba ese código.

Estos códigos plus no se limitan solo a nuestras posiciones GPS en cada momento y se pueden conseguir de cualquier lugar del mapa. La forma es la misma y os puede ser de mucha ayuda para decirle a un amigo dónde queréis quedar. Solo tenéis que compartirlo y la otra persona pegarlo en la barra superior de búsqueda de la aplicación. Cuando Google Maps detecte ese código plus, sabrá lo que tiene que hacer para marcar el nuevo punto de destino.

Esta actualización ya ha sido liberada por Google y nos invita a que actualicemos a la última versión, aunque todavía tendremos que esperar algunos días. Eso sí, la primera plataforma que lo recibirá será Android.