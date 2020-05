Cómo borrar fácilmente en Google Maps tu historial de lugares visitados

Cuando nos dicen que en junio tendremos que utilizar aplicaciones para facilitar el seguimiento de los casos de coronavirus para evitar contagios, muchos hablan de la privacidad, de que si recogen datos o de que nuestra huella digital será vigilada por alguien que tendrá acceso a nuestra información. Pues bien, ¿qué nos parece que Google Maps detecte y almacene cada centímetro cuadrado que recorremos del planeta y que además sepa quiénes somos, con quién estamos y a quién conocemos?

No diremos que lo uno exime de culpas a lo otro, pero resulta curioso que no nos detengamos a pensar en toda esa intimidad a la que hemos renunciado por llevar un teléfono móvil en la mano. Así que todavía estamos a tiempo de dejar el iPhone en el cajón y salir a la calle a pecho descubierto, sin ninguna pantalla a la que mirar o consultar nada.

Borra tus lugares visitados

Aun así, si preferimos seguir con el móvil en el bolsillo, tenemos una opción que ha llegado recientemente a Google Maps y que nos va a permitir descansar un poco más tranquilos, aunque nos obligue a llevar una férrea rutina de borrado constante de esos sitios en los que hemos estado y que se van sumando al historial que la app almacena día tras día.

Así que vamos a eliminar esos lugares que forman parte de nuestra cronología y que, por razones en las que no vamos a entrar, no queréis que consten en la línea de tiempo de vuestro Google Maps. Así que nos vamos a la app y pulsamos en el icono de nuestra cuenta arriba a la derecha.

Eliminar historial de lugares visitados.

A continuación escogemos la opción de "Tu cronología" y veremos toda una retahíla de opciones y alternativas. Nosotros nos quedamos con la pestaña de "Sitios visitados" para que nos aparezcan los últimos en los que hemos estado recientemente. Aunque en nuestro caso, aparecen locales por los que hemos pasado durante los paseos permitidos en el confinamiento que ha interpretado como visitas.

Ahora vamos a la opción de los tres puntos horizontales de ese lugar que vamos a eliminar y nos aparecerá una nueva ventana emergente en la parte inferior (o en el centro de la pantalla si es Android) con tres alternativas. Nos quedamos con la segunda que es la de "Eliminar todas las visitas". A partir de ese momento, no quedará rastro de ese lugar. Como si no lo conocierais. ¿Perdón, cómo me dijo que se llamaba ese hotel?