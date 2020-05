¿Google Maps da error en tu 'timeline'? No te preocupes, no es cosa tuya

Todos sabemos que Google Maps es de esas aplicaciones que guardan todos los datos sobre cómo nos movemos, a dónde vamos y desde qué lugar, por lo que siempre es extraño que una plataforma que funciona tan bien dé errores a miles de usuarios a la vez y en el mismo sitio, de repente. Sobre todo en un apartado como es el del timeline, que podéis consultar desde el menú de 'cronología'.

Esa línea de tiempo no es otra cosa que un calendario que podemos visitar para recordar qué hicimos en un día concreto. A dónde fuimos, a qué hora, etc. Eso sí, aunque es privado, resulta extraño ver que queda vacío y que, aunque nos marca la ruta que seguimos, en la parte inferior podemos leer que no existen datos. ¿Creéis que es un problema de vuestra cuenta?

Tranquilos, Google lo ha visto

Efectivamente, no han desaparecido esos datos, que siguen estando guardados en vuestra cuenta por lo que esa disonancia entre la ruta que veis y la aparente falta de datos no es tal, solo un problema de la plataforma para mostrar bien todo lo que tienen almacenados de nosotros. Al menos así lo han reconocido los de Mountain View, en una página de soporte en la que recogen estas incidencias.

Timeline con datos equivocados en Google Maps. PhoneArena

Y es que en los últimos días se han multiplicado los casos de usuarios que ven cómo su historial se desvanece, en algunos casos para las entradas de los meses anteriores a este de mayo, mientras que a otros esa eliminación se extienda varios años atrás. Según los californianos "Identificamos un error en el que algunos usuarios no pueden ver algunos de sus datos del Historial de ubicaciones en la línea de tiempo".

Esto no quiere decir que se perdieran los datos del historial de ubicaciones, sino que la aplicación no logra recuperarlos para hacerlos visible en la aplicación. Es por eso que desde Google avisan de que "Estamos en el proceso de restaurar la visibilidad de los datos del Historial de ubicaciones en la Línea de tiempo para todos los usuarios, que esperamos se completen en los próximos días".

Lo curioso, como os decíamos, es que aunque no aparecen datos de un recorrido concreto en la parte inferior, eso que nos dice la hora en la que estuvimos, los kilómetros recorridos, etc., sí que puede verse sobre el mapa el camino que seguimos para ir y venir desde nuestra casa al trabajo o la Universidad. Algo que huele a bug y que, como os decimos, los de Mountain View parece que ya están poniendo solución.