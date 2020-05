Cómo mantener la distancia de seguridad gracias a la AR de Google

Uno de los mantras más escuchados en las últimas semanas de crisis del coronavirus es que debemos mantener una distancia de seguridad con los demás (no convivientes) de al menos dos metros. Una separación que es la que nos garantiza que aunque hablemos con cualquier persona, incluso sin mascarilla, no corremos peligro de contagio. Pero claro, tampoco es plan de ir a todos los sitios con un metro para saber exactamente hasta dónde llegan esos 200 cm.

Así que en los últimos tiempos han proliferado algunas herramientas que nos permiten calcular a través de la pantalla del móvil esa distancia, aprovechando las capacidades de la realidad aumentada (AR) que todos llevamos en el bolsillo. Y Google, que en ese terreno está invirtiendo muchos esfuerzos, ha querido sumarse con una respuesta a ese problema que ya tiene nombre: Sodar.

De momento a través de la web

Este proyecto en el que colaboran los de Mountain View no tiene, a esta hora, una app compatible con ningún móvil, pero sí podemos utilizarlo a través de una página web, que tenéis justo en este enlace. Simplemente debéis pulsar en el link para acceder al site y pulsar en el enorme botón azul de "Launch". A continuación el smartphone os pedirá que aceptéis el uso del modo de realidad aumentada y listo.

Bueno no, hay un paso previo: dar permiso para que Sodar utilice la cámara. A continuación veréis la escena, apuntáis el móvil hacia el suelo para que la realidad aumentada detecte dónde se encuentra y a partir de ese instante os dibujará un semicírculo en pantalla que es el que separa los dos metros de nosotros. Cualquier ser vivo que se encuentre dentro de esa área, será un peligro potencial para nuestra salud (ya, ya, estamos exagerando).

Soda, de Google, para mantener la distancia de seguridad.

Eso sí, aunque parece muy fácil utilizarla, ponerla en marcha necesita de dos consejos previos. El primero es que solo funciona en Android, de momento, y solo con Chrome. Si intentáis usar otro navegador como, por ejemplo, el propio de la marca de vuestro smartphone, seguramente os diga que no hay nada que hacer. Así que utilizad el de Google.

Aunque peor es el caso de los usuarios de iPhone ya que este Sodar no funcionará de ninguna de las maneras. Da igual que intentéis entrar a través de Safari o de Chrome para IOS que recibiréis el mensaje de que "este dispositivo no está soportado". Y a esta hora, no hay ningunas confirmación de que vaya a llegar.