Snapchat te ayuda a respetar la distancia de seguridad por el Covid-19

Parece mentira, pero ya hemos interiorizado tanto las directrices de seguridad de la Organización Mundial de la Salud que hasta cuando vemos una película, o una serie, nos extrañamos de ver a dos personas juntas, o varias de ellas abrazándose... y ya no os decimos nada si aparece una multitud celebrando alguna fiesta.

El Covid-19 nos ha cambiado y nuestras relaciones sociales tendrán que adaptarse a las circunstancias, al menos, hasta que haya una vacuna o tengamos la absoluta certeza de que todos los que nos rodean no están infectados. Así que, ¿sabéis cómo calcular a ojo cuál es esa distancia entre personas que la OMS nos sugiere de entre uno o dos metros?

La realidad aumentada tiene la solución

Ha sido Snapchat la que ha ideado una forma muy original de permitirnos calcular rápidamente y con el móvil cuál es la distancia de seguridad que mantenemos con otras personas, tanto en el momento de andar por la calle como cuando mantenemos una fila para acceder al supermercado o la farmacia. Y nada mejor que recurrir a la cámara de nuestro smartphone y a tecnologías de realidad aumentada (AR).

Filtro AR de distancia social para el Covid-19.

El filtro en cuestión se llama "My Social Distance" (mi distancia social), y lo que hace es dibujar en la parte inferior de la pantalla un área circular que es la que debemos mantener a salvo de la presencia de otras personas. Es más, esta herramienta, que no va dirigida a sacar mejores fotografías ni nada parecido, puede servirnos de recurso temporal aunque no vayamos a utilizar Snapchat jamás como una red social.

Es por eso que Snapchat podría convertirse en una app cuya utilización no tendría nada que ver con el fin que fue concebida y pasar a ser un simple medidor, eficaz, de distancias sociales en los tiempos del coronavirus. Hay que decir, por cierto, que esa área que nos marca la distancia a la que debemos interactuar con los demás puede adquirir distintos colores, dependiendo de si lo estamos haciendo mejor o peor.

Si el área dibujada en pantalla se ve de color verde, es que no hay nadie dentro de ese espacio que nos debemos reservar en exclusiva, mientras que si se va anaranjando hasta tomar un tono rojo, entonces será porque otra persona, o nosotros mismos, no estamos respetando esa recomendaciones hechas por la OMS al principio de la crisis, cuando se inició la pandemia en China y más tarde fue llegando a otros países como Italia o España.