La cúpula de CEOE se resiste a retomar el diálogo social al más alto nivel con el Gobierno

La Junta Directiva de la patronal CEOE, el órgano de dirección que reúne a más de un centenar de dirigentes empresariales de todos los sectores y territorios, se reunió ayer, por primera vez de forma telemática. En este encuentro, los líderes patronales escucharon, por boca su presidente, Antonio Garamendi, la secuencia de los hechos del polémico pacto entre el Gobierno y EH Bildu para derogar la reforma laboral a finales de la semana pasada y cómo la cúpula empresarial reaccionó poniendo en suspenso el diálogo social con el Ejecutivo.

Los empresarios valoraron el duro comunicado de CEOE-Cepyme rechazando este pacto, así como la reacción de poner en cuarentena el diálogo social por ello. “Muchos han visto bien que los emprearios dieran un puñetazo encima de la mesa”, han indicado fuentes asistentes a este encuentro.

No obstante, en la reunión de la Junta Directiva no se debatió entre sus asistentes cuál debería ser la postura patronal respecto al diálogo social a partir de ahora ni se votó ninguna decisión. Aunque, según las fuentes consultadas, sí quedó patente que la estrategia empresarial será seguir asistiendo a las reuniones técnicas que se organicen para negociar todo lo relacionado con las nuevas medidas económicas para combatir el impacto de la pandemia. Por ejemplo, es el caso de la Comisión Tripartita de seguimiento para renovar los ERTE más allá del 30 de junio o la Comisión de Reconstrucción que se celebra en el Congreso de los Diputados. Los empresarios acudirán a ambos foros.

Otra cosa es retomar reuniones del diálogo social al más alto nivel. Fuentes patronales aseguraron ayer que ese tipo de encuentros siguen en suspenso de momento.

No obstante, Garamendi podría hacer una excepción con las reuniones interministeriales semanales para hacer seguimiento de la crisis que convoca la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Garamendi decidió no ir a esta reunión prevista para ayer jueves y que finalmente no se celebró. Según fuentes patronales Calviño la habría suspendido al saber la ausencia patronal, aunque otras fuentes de entre las convocadas aseguraron que la reunión no llegó a estar convocada en firme.

Nueva fecha

En cualquier caso, Economía trabaja con los siete ministerios que asisten a este encuentro y con los líderes patronales y sindicales para buscar una nueva fecha para celebrar esta reunión de seguimiento de la crisis durante la próxima semana.

Pero el hecho de que fuera Calviño la que forzó la pasada semana al PSOE a matizar el texto del acuerdo del Gobierno con EH Bildu, eliminando que la derogación de la reforma laboral fuera a ser íntegra e inmediata ha hecho que los empresarios no hayan perdido su confianza en la ministra de Economía. Y por ello, y dado que es Calviño la convocante de la citada reunión interministerial, Garamendi podría asistir a ese encuentro.

Si bien otras fuentes empresariales no daban por sentado que el dirigente patronal fuera a asistir e indicaban que la decisión final se tomará cuando se produzca la convocatoria formal de la reunión.

“Lo que nos ha quedado claro es que CEOE-Cepyme estará siempre en las reuniones técnicas para tomar medidas económicas tan necesarias como las que ya existen y otras nuevas, pero no va a participar en negociaciones de carácter político interno del Gobierno”, indicaba uno de los asistentes ayer a la Junta Directiva.

Al margen de este asunto, los dirigentes empresariales dieron su aprobación ayer a convocar la Asamblea General de la patronal CEOE el próximo día 25 de junio.