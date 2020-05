Sherpa ficha a Celestino García para impulsar su negocio de inteligencia artificial

Sherpa.ai, la compañía vasca de inteligencia artificial, vuelve a sorprender con sus fichajes. Tras incorporar a su equipo el pasado marzo a Joanna Hoffman, la reconocidísima ex directora de marketing de Apple y mano derecha de Steve Jobs, y en julio de 2019 a Tom Grubbr, uno de los creadores de Siri, el asistente digital de Apple, ahora la startup ficha a Celestino García, ex vicepresidente corporativo de Samsung España y Portugal. El directivo ha sido durante los últimos diez años y, hasta finales del pasado enero, la cara visible de la compañía surcoreana en ambos países.

García ocupará el puesto de vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Sherpa.ai y dirigirá, entre otros, el enfoque y ejecución de los próximos lanzamientos de la empresa, la cual entra en una nueva fase decisiva si quiere ser, como explica su fundador y CEO, Xabi Uribe-Etxebarria, la empresa líder en servicios de inteligencia artificial en Europa.

“Llevamos años desarrollando tecnología, creando una plataforma con múltiples productos que permite a otras compañías conectarse para dar inteligencia a sistemas que no la tienen. Ya está lista y es hora de enseñarla al mundo y comercializarla para obtener los ingresos que queremos conseguir”, dice Uribe-Etxebarria. El directivo avanza que planean presentarla oficialmente a finales de junio y que habrá productos que les van a posicionar "como líderes mundiales en algunas partes de la inteligencia artificial”.

Aunque las negociaciones para la incorporación de García se extendieron durante un par de meses, la cristalización del fichaje tuvo finalmente que hacerse por videoconferencia, debido al confinamiento decretado por el Covid-19. Para el CEO de Sherpa, el ex vicepresidente de Samsung es otro “galáctico” que se integra en su equipo. “Su incorporación supone dar un paso de gigante para nuestra compañía de cara a los próximos años. Celestino es uno de los directivos más destacados y con mayor experiencia en el sector. Nos va a ayudar mucho en el desarrollo del negocio, en vender nuestros productos a las grandes compañías”, asegura.

García, que se mantiene como Corporate advisor de la firma asiática, cree que el momento para ello no puede ser más oportuno, “pues estamos en un momento de aceleración de la tecnología por el coronavirus. A veces ocurre que la buena tecnología, los buenos productos y las buenas soluciones tienen que encontrar el momento adecuado, y ese tempo se da ahora”, subraya García, que destaca la capacidad de “liderazgo e innovación” de Sherpa.ai y su equipo “multidisciplinar e internacional, que tiene una clara intención de competir de tú a tú con grandes player globales”.

García, que ha estado 18 años en Samsung, admite que Sherpa es un proyecto muy diferente al de la compañía surcoreana, y esto ha sido algo que le ha hecho “sentirse atraído”. El ejecutivo confía en que su larga experiencia (trabajó también en Telefónica y Ericsson) permita llevar a la startup española al siguiente nivel. “Es cierto que se lleva hablando años de inteligencia artificial, pero con la aceleración actual se han roto una serie de barreras muy importantes que van a ayudar a la adopción de esta tecnología”, dice el directivo, que espera poder utilizar las habilidades aprendidas en su antiguo trabajo para ayudar a crecer a Sherpa.

“En mi anterior compañía tuve ocasión de trabajar con todo tipo de canales (operadores, integradores, mayoristas, retailers...) y gran parte del negocio también era B2B. Igualmente contribuí en el lanzamiento de dos grandes servicios, uno de pago (Samsung Pay), y Bixby, la apuesta en inteligencia artificial de Samsung”, comenta García. El ejecutivodefiende que su puesto en Sherpa y su papel de asesor en la firma surcoreana son "perfectamente compatibles”, y asegura que su relación con Samsung sigue siendo “muy estrecha y buena”.

Cuatro líneas de productos

¿Cuáles serán las vías de ingresos de Sherpa? Uribe-Etxebarria no quiere descubrir lo que anunciará en junio, pero deja claro que no comercializarán ningún dispositivo. “Lo que venderemos es inteligencia artificial como servicio, y lanzaremos cuatro líneas de productos que podrán aplicarse a distintos sectores (automóvil, telecos, banca, salud, instituciones públicas, medios de comunicación y educación y formación)”. La detección de fake news es una de las líneas en las que trabajan, "pues es algo que puede beneficiar a cualquier empresa privada e institución pública".

El CEO de Sherpa aclara que la compañía es un B2B2C, porque venderán su tecnología a empresas que después la incorporarán a sus productos finales para” hacerlos mejor”. También remarcan ambos directivos que la startup, que busca competir con Apple, Google, Amazon o Microsoft, tiene una clara vocación internacional y perseguirán las oportunidades allí donde estén. “Ya nos están surgiendo proyectos en China, EE UU, Alemania, Argentina, México y España, porque la inteligencia artificial no entiende de fronteras; los algoritmos son independientes de cualquier idioma”.

Lograr casos de éxito

Uribe-Etxebarria afirma que el objetivo que se han marcado para este año no es tanto una cifra de facturación sino lograr casos de éxito. “Queremos tener grandes referencias que permitan demostrar que nuestra tecnología funciona muy bien y es útil para los clientes. Una vez logrado esto, el objetivo será escalarlo”. El ejecutivo indica, no obstante, que en el plan de negocio se han marcado crecimientos de tres dígitos. También admite que con Covid-19 habrá proyectos que se retrasarán uno o dos trimestres, "pero no es algo que nos preocupe".

Precisamente, la compañía ha ayudado a luchar contra el coronavirus. Ha desarrollado una plataforma que ha utilizado el servicio vasco de salud que, entre otras cosas, es capaz de predecir las necesitades futuras de las unidades de cuidados intensivos (UCIs) en los hospitales. Esta herramienta también es capaz de reconocer patrones y tendencias del virus, además de identificar datos importantes para los servicios sanitarios como tendencias de infectados o futuros focos.

El CEO de Sherpa.ai reconoce que, aunque ya tienen ingresos, necesitarán hacer una ronda de financiación para acelerar el crecimiento. En enero de 2019, captó 8,5 millones de dólares. Entre sus accionistas están el fondo Mundi Ventures, con sede en Madrid, Londres y Seattle; varios business angels como Alex Cruz, presidente y CEO de British Airways, y el fondo vasco Orza, que canaliza las inversiones de los fondos de pensiones Geroa y Elkarkidetza. La compañía acumula así 15 millones de dólares de financiación en la Series A.