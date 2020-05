Lo último de Ducati no es una moto, sino dos patinetes eléctricos

El coronavirus va a traer muchos cambios en nuestro día a día y, uno de ellos, será el intentar no utilizar el transporte público mientras dure la crisis ya que, como recomiendan las autoridades, nos invitan a explorar otras alternativas privadas que no necesariamente pasan por el coche. Sobre todo si esos desplazamientos tenemos que hacerlos dentro de la misma ciudad y no están demasiado lejos de donde vivimos.

Para esos casos, los patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa real de movilidad sostenible que, no solo nos ofrecen una transporte rápido de punto a punto, sino que son respetuosos con el medio ambiente gracias a su condición de vehículos eléctricos. Y Ducati, que es un nombre íntimamente ligado al de las motos, ha dado el paso de entrar a competir en ese emergente mercado.

Varios modelos para todos los gustos

La marca italiana ha presentado, junto a MT Distribution, toda una gama de nuevos dispositivos que irán llegando en los próximos tiempos y que buscan seducir a usuarios de muy distinto perfil. Desde aquellos que quieren un patinete todoterreno, preparado para lo que le echemos encima, como otros más tranquilos y que simplemente quieren presumir del sello Ducati Design Center bajo sus pies.

Sea como fuere, tendremos de inicio dos modelos que se corresponden con esas categorías que os hemos diferenciado. Por un lado el Cross-E (foto de apertura) que presume de pertenecer a la gama Scrambler, y por otro el Pro II (justo aquí debajo), que salta a la vista cuál de ellos es el que podremos llevar por cualquier tipo de camino y terreno.

Ducati Pro 2.

Si nos vamos a ese nuevo miembro de la familia Scrambler, encontramos un patinete donde destaca la robustez de la zona en la que nos subimos, así como el ancho más grueso de los neumáticos tubeless de 110/50 y 6,5 pulgadas. Toda una declaración de intenciones para los usuarios más descuidados, aventureros o amantes del riesgo incluso en la gran ciudad (nos referimos a subir y bajar aceras). Este modelo integra un motor de 500W con una batería de 375 Wh. que nos permite recorrer entre 30 y 35 kilómetros, además de alcanzar una velocidad media de 15 km/h.

En el caso del Pro II está enfocado a circular con más tranquilidad, a que podamos recorrer sin sobresaltos en lo que vamos y venimos de casa al trabajo o a la Universidad. Cuenta con una potencia de 350W y unas baterías de 280 Wh. que nos ofrecen una autonomía de entre 25 y 35 kilómetros. Como veis, un porcentaje sensiblemente inferior que en el caso del Scrambler. También incluye un panel LDC donde podremos ver toda la información de velocidad, carga de las pilas, autonomía restante, etc.

En el caso de los dos patinetes, tendremos varios modos de marcha que irán aumentando o reduciendo tanto la velocidad como el rango de distancia que podremos recorrer. Si os interesan, sabed que el Ducati Cross-E estará disponible a partir del 20 de junio y que en el del Pro II lo hará el 6 de julio. De momento no tienen precios oficiales confirmados.