El uso obligatorio de mascarillas supondrá un impacto económico de más de 100 euros al mes para una familia

La inminente obligación que extiende el uso de mascarillas a los espacios cerrados y a la calle cuando no se pueda mantener la distancia de dos metros de seguridad, además de en el transporte público, supondría un sobrecoste para una familia de tres miembros de unos 100 euros al mes. Son datos aproximados suponiendo que uno de los adultos trabaje ocho horas fuera de casa, el otro teletrabaje en casa y el niño o niña salga durante las horas del día establecidas en su franja horaria. Para cumplir con la nueva norma que publica el BOE y proteger del Covid-19 este ritmo de vida, la familia necesitaría cuatro mascarillas —cuyo uso no se recomienda que sea de más de cuatro horas— durante la jornada laboral y tres durante el fin de semana. Y todo por el precio máximo fijado por el Ministerio de Sanidad de 0,96 euros la unidad de mascarilla quirúrgica. Si algún miembro de la familia sufre algún problema de salud y necesitase mascarillas FPP2, el gasto golpearía aún más el presupuesto familiar, ya que su precio —que no está regulado por Sanidad— es de 5,80 euros de media y no son reutilizables.

La orden que publica este miércoles el BOE obliga a utilizar mascarillas a las personas de seis años en adelante a partir del jueves. Sin embargo, según la OCU, es tarea casi imposible encontrar en el mercado mascarillas infantiles. “La disponibilidad en farmacias de este tipo de mascarillas solo está en una de cada tres”, explica Enrique García, el portavoz de la organización de consumidores que ha hecho un estudio de campo en varias comunidades autónomas. García indica que Sanidad debería asegurar el abastecimiento de este tipo de mascarillas. “Los modelos autorizados adaptados a niños son básicamente FPP2, no son reutilizables y tienen un coste medio elevadísimo, lo que supone un impacto elevado en la economía familiar”, añade.

Según adelantó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la norma prevé algunas prerrogativas para colectivos específicos. La orden exime de usar mascarilla en cuatro circunstancias. Si las personas presentan “algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada” por el uso de mascarillas, también para las que su uso "resulte contradictoria por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización”. También podrán abstenerse de ella “quienes en el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso”, o por causa de “fuerza mayor o situación de necesidad”. El deporte, sin embargo, no figura entre las excepciones de uso. "Lo más sensato es que las personas que hagan deporte mantengan la distancia de seguridad", comentó Illa al respecto.

Estas excepciones, tal y como advirtió el ministro de Sanidad, no afectan al grueso de la población que, tal y como adelantó, no las va a conseguir gratis. “En principio, cada ciudadano deberá proveerse de las mascarillas”, es decir, pagarlas de su bolsillo salvo que las comunidades autónomas decidan repartirlas sin coste alguno, como ocurrió en la Comunidad de Madrid.

“El Gobierno debería bajar el precio máximo de las mascarillas ahora que va a ser un producto de uso obligatorio, porque es un disparate”, valora Rubén Sánchez, portavoz de Facua. “Somos conscientes de que se planteó ese importe tan caro en una situación de desabastecimiento importante, pero en la coyuntura actual no vale”. Facua defiende que el Gobierno baje el precio tomando como referencia su importe en el sector minorista y en las grandes superficies. Los principales supermercados (Día, Alcampo o Carrefour) las venden por 0,60 euros la unidad. “El precio de referencia en el mercado debería servir como indicador para que el Gobierno baje de ese importe”, añade Sánchez.

La OCU también pide que se revise el precio para garantizar la asequibilidad para las familias, “tiene que haber mascarillas suficientes y asequibles para todos”. Añaden que, lo ideal sería que el Gobierno pudiera garantizar su acceso a los ciudadanos en peores circunstancias económicas. “Si su uso es obligatorio, debería suministrarse de forma gratuita a las personas que más lo necesitan y que son más vulnerables”, añade su portavoz.

El criterio sobre el uso de mascarillas ha ido cambiando con la evolución de la pandemia. El Ejecutivo ha pasado de recomendar su uso solo a profesionales sanitarios y pacientes con síntomas de coronavirus y desaconsejarlo a asintomáticos; a repartir 10 millones de forma gratuita en la entrada del transporte público solo para los empleados que volvían a trabajar cuando terminó el permiso retribuido recuperable para trabajadores no esenciales.

El 3 de mayo, coincidiendo con el principio de la fase de desescalada, el Ejecutivo obligó el uso de mascarillas en el transporte público. Y ahora la hace extensible también dentro de comercios o de espacios cerrados y en las vías públicas a los mayores de seis años. “En esta fase de desescalada era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado con las comunidades autónomas y hemos escuchado a los expertos”, explicó Illa, que añadió que se trata de “una medida de seguridad, de cautela y precaución, en la línea de lo que han hecho otros socios europeos”, explicó Illa.