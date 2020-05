La mascarilla será obligatoria en la calle y lugares públicos a partir de los seis años de edad

El BOE ha publicado la orden del ministerio de Sanidad que fija la obligatoriedad del uso de mascarillas tanto en la calle como en lugares cerrados públicos cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de al menos dos metros entre personas. La norma fija con carácter general, "el uso obligatorio de mascarillas en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros". Además, recomienda su uso para la población infantil de entre tres y cinco años.

El texto recoge como excepción de la obligación de llevar mascarilla a aquellas personas que "presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla" y a aquellas personas cuyo uso esté contraindicado "por motivos de salud o discapacidad".

Asimismo, su uso "no será exigible" en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas, así como en circunstancias en las que exista una "causa de fuerza mayor o situación de necesidad".

La orden justifica este cambio de criterio, ya que antes no se había considerado necesario el uso de mascarilla con carácter general. El ministerio explica que el uso generalizado de mascarillas por parte de la población general para reducir la transmisión comunitaria del covid-19 está justificado "no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad".