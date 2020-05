La patronal de la sanidad privada reclama parte de los 10.000 millones del fondo autonómico

La patronal de las empresas de sanidad privada ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) ha reclamado que parte del fondo autonómico de 10.000 millones destinados a la sanidad se dedique a la compensación de la actividad que ha realizado el sector privado durante la pandemia del Covid-19 y por la puesta a disposición de sus recursos.

La asociación profesional, que agrupa al 80% del sector, ha avanzado que una vez que se conozcan los criterios del reparto de esos fondos, los reclamará y, para ello, iniciará contactos con las Consejerías de Salud de todas las comunidades autonómicas. Según ASPE, los centros hospitalarios privados "han asumido y asumen la atención sanitaria de más de 25.000 pacientes de Coid-19 hospitalizados y han atendido a unos 1.200 pacientes UCI llegando a duplicar estas unidades en zonas como Madrid o Barcelona".

Igualmente, señala que ha habido "una colaboración total y absoluta" para ponerse a dispocsición del Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas cuando estalló la crisis derivada dle virus. La patronal se atribuye "una interlocución constante con las autoridades sanitarias poniendo a su disposición todos los recursos humanos, materiales, instalaciones, inventarios".

El Gobierno anunció un plan de ayudas a las autonomías por 16.000 millones de euros, de los que 10.000 irán destinados a cubrir gasto sanitario, 5.000 a paliar el impacto económico y 1.000 más a cubrir la factura social de la emergencia. Este fondo aún se encuentra pendiente de aprobación a través de un real decreto en el que se establecerán los criterios del reaprto. En lo que respecta a los 10.000 millones aportados a la sanidad, 6.000 se pagarán a corto plazo y los 4.000 restantes en el segundo semestre del año.

Según Carlos Rus, presidente de ASPE, expresó que "este país y sus gobiernos autonómicos no deben desamparar a las empresas que lo han dado todo cuando así ha sido necesario. No entendemos que miles de empresas y cientos de miles de empleos deban pagar un castigo inmerecido cuando de facto han dado un servicio público, que debe ser respaldado con medidas que favorezcan nuestra supervivencia y no poner así en riesgo la continuidad asistencial de los hospitales en primera línea de lucha en la pandemia".

Pide participar en la Comisión de Reconstrucción

Por otro lado, ASPE ha solicitado su incorporación y participación en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica por entender su papel como fundamental en la batalla contra la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

"De cara a un posible rebrote en otoño, la patronal considera fundamental su participación en la Comisión de Reconstrucción en la que entiende quese han de abordar desde la forma de actuar ante un nuevo rebrote hasta la reconstrucción de un sector de gran peso económico que s eha visto especialmente afectado por la crisis", apunta.