Sanidad no recoge ninguna medida para la reapertura parcial de centros educativos en su orden para la fase 2

La orden de Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones en la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, publicada esta tarde en el BOE, no recoge ninguna medida para la reapertura parcial de los centros educativos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló este viernes que las medidas de desescalada en Educación "no son posibles con el marco actual del decreto de Alarma, puesto que "están explícitamente excluidas".

"Por eso, verán ustedes que en la orden de la fase 2, que afecta a cuatro islas mañana, pues quedan excluidas porque en este contexto no es posible", adelantó preguntado por la negativa de las comunidades autónomas a permitir el regreso a las aulas en la fase 2 de los menores de 0 a 6 años y por si el Gobierno tiene un plan para esos niños a medida que sus padres se vayan reincorporando al trabajo.

El ministro señaló que se sigue trabajando en materia de Educación y que le consta que el Ministerio de Educación también está trabajando con las consejerías. Asimismo, insistió en que la competencia es de las comunidades autónomas. "Vamos a ver cómo vamos a proceder, estamos trabajando en ello", dijo.

Fuentes del ministerio de Sanidad señalaron a Europa Press que no se contempla la vuelta de los menores de 0 a 6 años en esta fase, tal y como se previó en un principio y a lo que se han negado las comunidades autónomas. Sin embargo, no precisaron si otras medidas previstas en principio en la fase 2 se contemplarían o no y recordaron que las medidas anunciadas para las diferentes fases son orientativas y se pueden ir adaptando en función de las necesidades.

En el plan orientativo facilitado el pasado 28 de abril por el Ejecutivo, también se prevé para los territorios que entren en la fase 2 de la desescalada que, con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial) comenzarían con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50 por ciento para asistencia alterna o en semigrupos paralelos.

Igualmente, ese plan contemplan la apertura de los centros de Educación Especial, con la asistencia voluntaria de los alumnos. Además, se preveía que los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente. Estas medidas no están recogidas en la orden de Sanidad publicada este sábado.

En todo caso, los ministerios de Sanidad y Educación y Formación Profesional remitieron el pasado jueves a las comunidades autónomas una guía sobre las medidas de prevención e higiene frente al Covid-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019-2019.