La ciberseguridad se dispara por el teletrabajo

Allianz Global Corporate & Speciality (AGS) recomienda algunas medidas que pueden ayudar a los teletrabajadores a protegerse de las amenazas cibernéticas que surgen a la estela del Covid.

Mantener el software actualizado: deben utilizarse siempre versiones actualizadas de los sistemas operativos y programas instalados. Cuando sea posible, debe utilizarse la opción de actualización automática que, a menudo, está activada por defecto. En caso contrario, deben instalarse de inmediato las actualizaciones de seguridad del software y, en especial, las del navegador y el sistema operativo.

Utilizar protección antivirus y cortafuegos, aunque hay que tener presente que esta medida solo es efectiva si va acompañada de otros procedimientos de seguridad.

Crear distintas cuentas de usuario. Los programas maliciosos tienen en el sistema los mismos privilegios que la cuenta de usuario a través de la cual hayan accedido al ordenador. Por lo tanto, únicamente debe trabajarse con privilegios de administrador cuando ello sea absolutamente necesario.

Tomar precauciones cuando se comparten datos personales: los estafadores por internet aumentan sus posibilidades de éxito dirigiéndose individualmente a sus víctimas. Siempre que sea posible, debe utilizarse VPN conectada a la red doméstica.

Utilizar navegadores web actualizados: deben deshabilitarse, en la configuración del navegador, los componentes y complementos. En primer lugar, debe introducirse manualmente en la barra de direcciones del navegador la dirección de las páginas web especialmente críticas en términos de seguridad como, por ejemplo, las de banca on-line y después debe guardarse la dirección así introducida como marcador, que posteriormente se puede utilizar para un acceso seguro.

Ser especialmente cuidadoso ante correos o adjuntos sospechosos, sobre todo cuando el remitente sea un desconocido: en el entorno familiar de la oficina doméstica, debe prestarse especial atención a los correos sospechosos.

Utilizar distintas contraseñas, que pueden cambiarse si es necesario. Deben mantenerse los nombres de usuario y las contraseñas protegidas, y deben cambiarse tan pronto como puedan haber caído en malas manos.

Realizar periódicamente copias de seguridad: si, a pesar de las medidas de protección, el ordenador resulta infectado, puede perderse información importante. Para minimizar el daño, deben realizarse periódicamente copias de seguridad de los archivos en discos externos, en dispositivos de memoria USB o en DVD.

Desactivar los dispositivos inteligentes activados por voz y tapar la webcam cuando no se utilice. Los asistentes por voz escuchan todo lo que se dice en la habitación y lo transmiten al proveedor del servicio. No hay garantía de que estas grabaciones no puedan caer en las manos equivocadas.