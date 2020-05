Calviño señala que la subasta de 5G se celebrará a principios de 2021

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha concretado este jueves que la subasta de espectro en la banda de frecuencias de 700 MHz, clave para el desarrollo de la tecnología 5G, se celebrará a principios de 2021, una vez concluya el segundo dividendo digital este otoño.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado, Calviño ha incidido en que el Gobierno no ha parado en este tiempo el desarrollo del 5G, pero la situación "excepcional" de la pandemia "hacía imposible" continuar con el segundo dividendo digital, que ha sido retrasado unos tres meses.

El Ministerio comunicó a finales de marzo a la Comisión Europea que había decidido aplazar la fecha para la liberación de la banda de 700 MHz, proceso conocido como Segundo Dividendo Digital, fijado por Bruselas para el 30 de junio, así como la subasta de ese espectro debido a la situación excepcional derivada de la pandemia del Covid-19.

El Segundo Dividendo Digital, que consiste en cambiar las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700MHz con el fin de usarlas para desplegar las futuras redes 5G, se realiza por mandato de la Unión Europea (Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo) y tenía como fecha límite para su ejecución el 30 de junio de 2020.

"Esperamos que en el otoño se termine el segundo dividendo digital para que podamos lanzar la subasta a principios de 2021", ha remarcado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Senado.

En este contexto, Calviño ha subrayado que tampoco se han parado los trabajos para avanzar en la digitalización del país, como refleja los 70 millones de euros en ayudas y formación aprobados hace unos días para impulsar la digitalización de empresas y jóvenes y atenuar el impacto del Covid-19 en su actividad.

Asimismo, ha añadido que el Gobierno tiene "prácticamente lista" la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA), que se presentará "en cuanto haya un momento adecuado para estos temas", y está reforzando los trabajos en otros campos como el cloud o la ciberseguridad.

BRECHA DIGITAL.

Por otro lado, Calviño ha señalado que están "dando una vuelta" al nuevo plan de conectividad, que debe ser actualizado para el periodo 2020-2025, con el fin de ver cómo se pueden reformar los elementos de vertebración territorial y "llegar a esa España que aún no está totalmente conectada".

En este sentido, ha recordado que la nueva convocatoria del Plan de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) presta por primera vez atención también a las denominadas 'zonas grises' y ha señalado que el Gobierno quiere atender también la conectividad de los polígonos industriales.

Sin embargo, ha remarcado que la brecha digital no solo es territorial, sino también social, ya que no todos los ciudadanos tienen acceso a estos servicios digitales. Así, ha incidido que la pandemia del Covid-19 no ha hecho más que agrandar esa brecha social en campos como el de la educación.

Por eso, ha incidido que hay que ir más allá del programa de Escuelas Conectadas y dar a todos los niños materiales y conectividad para que puedan trabajar en sus casas, así como impulsar la capacitación digital a lo largo de toda la vida. "Son elementos absolutamente claves", ha apostillado.

En esta línea, ha señalado que otras de las prioridades de cara al futuro del Gobierno será la digitalización de la administración, campo en el que ha señalado que hay que dar una vuelta a lo que se estaba haciendo hasta ahora, ya que la crisis sanitaria ha revelado como prioritarios nuevos campos.

APLICACIONES PARA EL COVID-19.

Por otro lado, la vicepresidenta ha destacado el buen funcionamiento de las aplicaciones puestas en marcha para luchar contra la pandemia del Covid-19, como la de autodiagnósitico, que ha permitido descongestionar los servicios de atención sanitaria, y la de movilidad, que ha aportado datos "tremendamente útiles".

Sobre esta última, ha indicado que los datos obtenidos invitan a estar "orgullosos" del comportamiento de los españoles, que han actuado "con responsabilidad y con conciencia" a la hora de adoptar las restricciones a la movilidad, como reflejan niveles de reducción del 80%-90%.

"Ha sido y será un factor fundamental en la desescalada para ver cómo se está produciendo esa recuperación de la movilidad en todo el territorio nacional", ha afirmado Calviño, quien ha remarcado que se tratan de "acciones responsables de un Gobierno responsable para tratar de utilizar todas las tecnologías disponibles para apoyar su acción en el ámbito sanitario".