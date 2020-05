Ya puedes pasar toda tu música de Play Music a YouTube Music (y los podcasts)

Para los muchos usuarios que hay en el mundo que almacenan su colección musical personal en la nube de Google han sido unos meses de mucho estrés, porque no sabían si podrían migrar todas esas colecciones a YouTube Music cuando decidieran echar el cierre sobre Play Music. Y eso, a pesar de las promesas de los de Mountain View de que no nos preocupáramos, que tendríamos una herramienta fácil y sencilla para hacerlo.

Nosotros, por si acaso, os recomendamos hace unos días un método alternativo, bastante más arcaico y básico que consistía en hacer una copia de seguridad en el disco duro de todo lo que almacenáramos en la nube para, más tarde, volverlo a subir de nuevo a YouTube Music. Lo que os podría llevar bastantes días si contáis vuestras canciones por decenas de miles.

El principio del fin

Con la decisión tomada por Google hace unas horas, comienza la cuenta atrás para el cierre de Play Music toda vez que ya no tendremos más argumentos para seguir utilizándola si toda esa colección musical ya la podemos escuchar en YouTube Music. Así que para conseguirlo rápidamente, solo hay que ir a esta última aplicación y hacer unos sencillos pasos.

La forma de transferir esa biblioteca musical será entrando en YouTube Music y pulsando en la pestaña inferior derecha de "Biblioteca". Si la plataforma detecta que nuestra cuenta tiene música subida a la nube de Google, nos lo hará saber, así como la posibilidad de transferirla en ese momento. Aceptamos lo que nos pide y veréis cómo la app se pone a procesar esa solicitud. Dependiendo de la cantidad de álbumes, playlists y temas que tengáis tardará más o menos, por lo que al principio os tocará armaros de cierta paciencia hasta que todo concluya.

Transferir música de Play Music a YouTube Music. Google

Una vez terminado, tendréis toda la música subida en la nueva app y lista para escucharla. Ahora bien, hay un pequeño inconveniente y es que, aunque Google ha anunciado oficialmente su lanzamiento, a esta hora, en España, no está disponible. Al menos nosotros no hemos podido transferir nuestra biblioteca a la nueva aplicación, por lo que es de esperar que sí llegue en los próximos días. Si preferís hacerlo vía web, a través de este enlace también sabréis si podéis transferirlo todo ya o toca esperar.

Recordad que todo lo que vais a trasladar de un lado a otro serán las recomendaciones musicales, las playlist y estaciones de radio que escuchemos, todos los "me gusta" y "no me gusta" dados a las canciones, las subidas y compras, así como los álbumes y canciones que disfrutáis en Play Music. En el caso de que queráis hacer lo propio con los podcasts, para llevarlos a la nueva app de los de Mountain View tendréis que acceder aquí para hacerlo, también, de manera automática.