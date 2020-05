Configura Face ID para que no apague la luz de la pantalla cuando la miras

No es una función que sea demasiado nueva ya que algunos teléfonos Android contaban con algo parecido hace siete u ocho años. Resumiendo mucho nos permitía mirar al smartphone y, sin tocar la pantalla o cualquier otro botón, el sistema era capaz de saber que estábamos utilizándolo, para no atenuar, o apagar directamente, la luz y dejar el sistema en reposo.

En el ecosistema iPhone no existía nada parecido ya que hasta la llegada de Face ID en 2017, los móviles de Apple no tenían manera de saber si estábamos mirando o no al terminal, así que no disponíamos de una función específica que mantuviera la pantalla activa hasta que dejamos de utilizarla.

Actívala para mejorar la función

El caso es que Face ID cuenta con una funcionalidad parecida que muchos usuarios de iPhone (y iPad Pro) desconocen a día de hoy y que evita que la pantalla atenúe su brillo, o directamente se apague, si la estamos mirando. Por ejemplo, mientras leemos un artículo o viendo cualquier otro contenido. Así que vamos a configurarlo para que se el iPhone no se eche a dormir.

Configura Face-ID para que no apague la pantalla.

La forma de hacerlo es sencilla. Solo tenemos que ir a los "Ajustes" y bajar hasta la función de "Face ID y código". A continuación nos pedirá el PIN de seis números del teléfono y pasaremos a la pantalla donde podremos definir los aspectos que tendremos activos como medida para desbloquear el terminal. Pero también esta la que os contamos de "Funciones con detección de atención".

Esa opción la activáis para que el teléfono sepa cuándo estáis mirando a la pantalla sin tocarla, lo que permitirá a iOS reaccionar en consecuencia en función de la app que tengáis abierta. Por ejemplo, en el caso de que estéis leyendo algún texto o página web, pero también cuando la pantalla del smartphone está bloqueada. Si el iPhone comprueba que estamos mirando, podría ampliar una notificación para que la veamos y no la pasemos por alto.

Además, si tenemos el móvil con todas sus notificaciones de sonido activadas y comprueba a través de Face ID que estamos mirando a la pantalla, puede decidir no reproducir ningún tono y simplemente mostrar la notificación, ya que tendrá la certeza absoluta de que la vamos a ver. Se trata de funciones que, en muchos casos, no caeréis en que las estáis utilizando pero que facilitan el uso del terminal enormemente y, sobre todo, mejora la accesibilidad de algunas acciones especiales.