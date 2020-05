Allen & Overy nombra counsel en España a Jaime Rodríguez Ordóñez

El despacho de abogados Allen & Overy ha nombrado a Jaime Rodríguez Ordóñez nuevo counsel de la firma en España. "La promoción supone un reconocimiento a la labor y trayectoria de Jaime desde su incorporación a la firma y al crecimiento que ha experimentado por el departamento de derecho europeo y de la competencia en España en los últimos años", señala el bufete en una nota. "Además, muestra la apuesta decidida del despacho por un área de asesoramiento esencial en el mercado español e internacional", añade.

Jaime Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y cuenta con un Máster en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas y otro en Derecho por la Universidad de Chicago. Empezó su carrera profesional en Bruselas, donde trabajó para uno de los principales despachos norteamericanos, y, posteriormente, tras volver a España, donde trabajó inicialmente en otro despacho del Magic Circle, se incorporó al equipo de competencia de Allen & Overy, hasta hoy.

Jaime cuenta con una dilatada de experiencia en el asesoramiento a empresas en expedientes sancionadores en materia de competencia y en notificaciones de control de concentraciones tanto en España, como ante la Comisión Europea y en otras jurisdicciones. Jaime también asume con frecuencia la defensa letrada de clientes en recursos contencioso-administrativos de competencia tanto ante los tribunales españoles, como europeos. También cuenta con experiencia en materia de Ayudas de Estado.

Jaime aparece mencionado desde hace ya varios años en el directorio internacional Chambers & Partners, en el que los clientes elogian su "rigor y capacidad de análisis en asuntos tanto a nivel local como internacional". También es reconocido por los directorios Who is Who Legal y Best Lawyers, respectivamente.

Antonio Martínez, socio responsable del departamento de derecho europeo y de la competencia en España, señala sobre la promoción que se siente "especialmente orgulloso por el ascenso de Jaime, con quien llevo trabajando más de una década". "Su promoción a Counsel es un reconocimiento particular a su trayectoria y, también, a la práctica de competencia de Allen & Overy en España. Además, da muestra de la apuesta decidida de la firma por la carrera profesional de nuestros abogados. Estoy seguro de que este ascenso nos permitirá seguir prestando un servicio excelente a nuestros clientes en un ámbito del derecho que, como consecuencia de la crisis del Covid, va a tener una mayor relevancia si cabe para las empresas", añade.

Sobre su nombramiento, Jaime Rodríguez señaló: “Me siento muy contento y orgulloso de esta promoción y de formar parte de una firma del prestigio y solidez de Allen & Overy. Me parece, además, especialmente significativo el momento en el que llega esta promoción, pues muestra la apuesta decidida del despacho por una práctica y un departamento que viene haciendo las cosas muy bien y que ha crecido de manera significativa durante los últimos años.”

El nombramiento de Jaime Rodríguez eleva el número de counsels del despacho en España a cinco, tras el nombramiento de Ishtar Sancho el año pasado y la incorporación de Emma Morales como counsels del departamento fiscal y de procesal, respectivamente. Allen & Overy cuenta con 16 socios y más 160 profesionales en sus oficinas de Madrid y Barcelona.