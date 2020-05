La nueva O2 Virgin supera a Sky y se acerca a BT en el mercado británico

La fusión de los negocios británicos de Telefónica y Liberty Global darán a la empresa española el 50% de la segunda operadora en el mercado del Reino Unido. Una auténtica sacudida en un panorama dominado, como otros grandes mercados europeos, por el antiguo monopolio telefónico, en este caso BT.

Presiona, además, a grupos como Vodafone (en su propio terreno) y Three, que quedan como operadores únicamente de móvil. “Creamos el operador convergente líder en este mercado”, dijo Pallete, quien destacó la complementariedad entre ambas telecos”. La nueva O2 Virgin Media contará inicialmente con 46,5 millones de accesos en el Reino Unido de vídeo, banda ancha y móvil, por 46,3 millones de BT”, dijo Telefónica.

En ingresos se acerca al antiguo monopolio, con 12.900 millones de euros frente a los 15.400 de BT, y supera ampliamente a Sky (10.700), Vodafone y Three.

La nueva compañía debutará con las dos marcas O2 y Virgin Media, que cuentan con un gran reconocimiento en Reino Unido, hasta que la dirección opte por el nombre definitivo. La marca Virgin pertenece al grupo de Richard Branson. En términos comerciales, la nueva compañía retará a BT en el segmento de empresas. Ofrecerá nuevos servicios usando las capacidades digitales y redes, y ampliará cartera de servicios de ambas compañías.

La empresa tendrá una presidencia no ejecutiva rotatoria. El primer presidente será Mike Fries, CEO de Liberty. Además, tendrá un consejo con ocho miembros, cuatro por cada socio. Aún no se ha decidido respecto al comité directivo.

Pese a que la operación crea un gigante en el sector, José María Álvarez-Pallete afirmó ayer que la fusión entre O2 y Virgin Media en Reino Unido tiene muchas posibilidades de ser aprobada sin condiciones dadas las características complementarias de ambos operadores. La anterior transacción de estas características en Reino Unido, entre BT y Everything Everywhere supuso la integración de un operador de banda ancha fija y un operador móvil, fue aprobada por las autoridades de la competencia de Reino Unido (Competition and Markets Authority o CMA) sin condiciones.