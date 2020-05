El 40% de los comercios podría abrir a finales de semana

El impacto del inicio de la fase 0 en los autónomos ha sido “escaso”. Así ha valorado el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, el día 1 de la fase 0.

Según ha informado, a nivel nacional el porcentaje de aperturas en comercios al inicio de esta fase ha sido de un 20%, aunque sí se espera que a lo largo de la semana se vayan sumando más comercios y que la apertura pueda llegar a ser de un 40% en el ámbito de las pymes y autónomos.

Entre los comercios que más han abierto, ha destacado, se encuentran las peluquerías. En concreto, según los datos aportados por ATA han abierto un 50% de las peluquerías y se espera que a lo largo de la semana las aperturas en las peluquerías lleguen al 70%.

Un 3% de los bares

En el sector de la hostelería, en cambio, las aperturas de los negocios apenas ha llegado al 3%, se lamentan desde ATA, donde no se prevé que a lo largo de la semana se incremente más el número de bares que reanuden su actividad.

Desde ATA vuelven a achacar el escaso número de aperturas a la falta de previsión, ya que la normativa se dio a conocer el domingo “y a última hora”. El presidente de ATA ha señalado que ese es el motivo por el que los autónomos no tienen equipos de protección individual, ni material necesario para la apertura y salvaguardar la seguridad sanitaria propia y se sus clientes y “hasta que no lo tengan, por responsabilidad no van a abrir. Muchos autónomos están hoy adaptando sus locales para abrir en los próximos días, otros nos han trasladado que esperarán al día 11, y muchos de ellos nos trasladan que ante la poca afluencia de estas semanas no van a hacer la inversión en material sanitario”, ha añadido el presidente de ATA.