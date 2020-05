Casado asegura que la prórroga del estado de alarma actual "no tiene sentido" y no puede apoyarla

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que mantener el estado de alarma a partir del 10 de marzo es algo que "no tiene sentido" y su partido no puede "apoyar" la prórroga en los términos en los que se plantea actualmente, aunque sigue sin definir qué votará en el pleno del Congreso este miércoles, algo que condiciona al contenido del decreto que se apruebe mañana en Consejo de Ministros.

Estas declaraciones dejan a la deriva la posibilidad de prorrogar el decreto que ordena el confinamiento de la población, puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido perdiendo apoyos a lo largo de estas semanas y el voto positivo del Grupo Popular sería fundamental para sacarlo adelante. La de este miércoles sería la cuarta ampliación del estado de alarma.

En la última petición de prórroga, el pasado 22 de abril, a los votos negativos de Vox y la CUP, se sumó el de JxCat, mientras ERC y EH Bildu siguieron optando por la abstención. Esta vez, el PNV -que ha votado sí en las tres ampliaciones anteriores- ya ha advertido que la falta de diálogo por parte del Ejecutivo con las instituciones vascas puede hacer que su apoyo se retire, de la misma forma que ha amenazado ERC. Si la formación independentista da un giro a su voto al 'no', podrían no dar las cuentas para aprobar la ampliación del decreto, puesto que para garantizar el aval de la Cámara Baja se necesita una mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ciudadanos, que ha dado su apoyo al Gobierno desde el comienzo de la crisis sanitaria, también dejó en el aire la semana pasada su voto criticando la falta de consenso en la elaboración del plan de desescalada de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido de nuevo este lunes en rueda de prensa que el estado de alarma es "imprescindible" en la desescalada, "para seguir controlando la epidemia y para garantizar que en caso de un rebrote, que esperamos que no se produzca, podamos activar mecanismos que se han desmostrado ser muy eficaces". Con respecto a ello, ha afirmado que el Gobierno cuenta con un "amplio respaldo ciudadano" y visto que el sistema funciona, "mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos".

El ministro de Transporte, José Luís Ábalos, también ha incidido en la necesidad del estado de alarma para el periodo de desescalada defendiendo que "no hay otro plan, no hay alternativa". "Si alguien tiene una alternativa mejor, que la expongan. Nadie ha propuesto ninguna alternativa porque no la hay".

El PP apuesta por la desescalada juridica

Con respecto al líder de los Populares, Casado ha explicado en una entrevista en Onda Cero que decidirá su sentido de voto cuando hable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si le llama para plantearle esta prórroga, o en función del texto que apruebe mañana el Consejo de Ministros, pero con la información "a día de hoy" el PP cree que "no puede apoyarla".

Para Casado no es necesario mantener este estado excepcional, decretado el pasado 14 de marzo ante la pandemia del coronavirus, porque la legislación ordinaria ofrece mecanismos para mantener el mando único o limitar la movilidad de la población sin necesidad de recurrir a este instrumento constitucional. "Si nos piden tiempo para una desescalada jurídica, será de lo que se pueda hablar", prometió, remitiéndose en todo caso a la legislación ordinaria con la que "poder seguir velando por la salud pública y por la economía" de los españoles.

Como condición previa para negociar un cambio de su postura, Casado ha exigido al Gobierno que "desvincule" claramente la prórroga del estado de alarma de las ayudas económicas y sociales a los "millones de españolas que la necesitan", tanto los ERTEs como las ayudas a la liquidez de la empresas, entre otras.

Ha acusado a Sánchez de "tomar como rehenes" a los parados y todas la personas que están percibiendo prestaciones y de realizar un "chantaje", porque cree que de esta manera quiere presionar a la oposición para apoyar una prórroga que no es necesaria, algo que es "no es ético" sino "inmoral". Si Sánchez quiere negociar lo primero que tiene que hacer es informar a la oposición, pero "no puede buscar complicidad" para "esta unilateralidad y para ser tan ineficaz y tan incompetente", ha advertido Casado.

Además, ha reprochado que el presidente del Gobierno no tenga un plan B para la desescalada si no se aprueba la prórroga de la alarma y ha considerado que este plan alternativo, aparte de la legislación ordinaria, debería de ser los test masivos, las medidas de protección y las ayudas económicas y sociales. Porque "si la economía no se recupera el estado del bienestar no va a ser sostenible", ha alertado.

También ha exigido a Sánchez que diga si va a recurrir al rescate europeo a través de los fondos Mede, aunque "para decirle a un sueco, a un alemán o a un francés que te deje dinero cuando te has fundido el déficit en decretos electorales, por lo menos tienes que decir la verdad y no poner a la oposición de parapeto para tus planes", ha apostillado.

El PNV pide "cogobernanza"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este lunes que su partido defendería una prórroga al actual estado de alarma que incluya "una plan homogéneo con parámetros básicos" para todas las comunidades autónomas, pero que implante también "un sistema de 'cogobernanza', que respete las instituciones naturales y las competencias de cada uno". Tras precisar que la decisión final de respaldar dicha prórroga, propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se debatirá en la reunión semanal de la Ejecutiva del PNV que se celebra esta tarde, Ortuzar ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi que su formación, en este momento,"más que estar en el no, no está en el si".

"El PNV no quiere tumbar al Gobierno de Sánchez, ni quiere que pase apuros; al contrario, seguimos arrimando el hombro y nos gustaría que hubiera más estabilidad política y que se hagan las cosas bien, pero igual alguien se ha encerrado en una torre de marfil y es incapaz de ver que resulta más fácil compartir el proceso de decisiones y la responsabilidad que mantener el mando único", ha dicho. Ha destacado que prácticamente todas las comunidades autónomas reclaman lo mismo -"no solo los nacionalistas", ha puntualizado- y ha asegurado que se puede garantizar una homogeneidad común "con respeto a la especificidad de cada institución y las necesidades de cada territorio. Lo otro no tiene ningún sentido", ha opinado.

Tras mantener que tanto los errores como los aciertos de la gestión de la pandemia "no son atribuibles a la fórmula del mando único", ha considerado que las medidas de la desescalada "no pueden ser un calco para las 17 comunidades", por lo que ha reclamado que cada territorio "tenga su propio plan acorde a su situación" y que "la toma de decisiones corresponda a las instituciones naturales, de manera consensuada y pactada".