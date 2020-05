El Gobierno permitirá reuniones de hasta 10 personas en la fase 1

Los grupos reducidos de personas a que se hacía referencia en el plan de desescalada del Gobierno para la fase 1 serán de 10 personas, según fuentes del Ejecutivo. Las reuniones pueden ser de amigos, familiares, vecinos, siempre hasta un máximo de 10 personas, en domicilios particulares, en terrazas o al aire libre. Además, tras las quejas del sector de la hostelería, el Gobierno ha rectificado y permitirá una ocupación de las terrazas del 50%, y no del 30% previsto inicialmente.

Está previsto que la fase 1 arranque en algunas islas (Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera) este mismo lunes 4 de mayo. Este domingo se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden al respecto. Para las provincias donde se den los criterios epidemiológicos requeridos, la fase 1 comenzará el próximo 11 de mayo.

En todo caso, será necesario respetar la distancia interpersonal de 2 metros, si bien eso será difícil de controlar cuando las reuniones se efectúen en domicilios privados. También se pide que se respeten las medidas de higiene.

Ese máximo de 10 personas es al que se limita el "contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas", que es como se definía en el plan de desescalada del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo no han precisado con exactitud a qué se refieren con personas en situación vulnerable.

En la fase 1 también habrá limitación de ocupación de los vehículos privados, salvo en personas que residan en el mismo domicilio que podrían ir juntos. Si no conviven juntos, podrán ir un máximo de dos personas en cada fila y llevar mascarillas.

En el transporte público hay que tratar de mantener la mayor distancia posible y dejar vacía la fila posterior al conductor.

Terrazas, al 50%

En esa fase 1 se producirá también la apertura generalizada de los locales y establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro o parque comercial. Esto no altera la actividad de los establecimientos situados en centros comerciales a los que se ha permitido seguir abiertos al público durante el estado de alarma. Se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un cliente. Se establecerá un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años.

En la fase 1 se permite también la apertura de terrazas: se limitará al 50% de las mesas permitidas en años anteriores según la licencia municipal, asegurando distancias.

En este punto, el Gobierno ha rectificado. Inicialmente preveía solo una ocupación del 30% en la fase 1 y solo se pasaba al 50% en la fase 3, prevista como muy pronto para el 8 de junio. El sector de la hostelería protestó porque consideraba ruinoso abrir con ese aforo.