Fondos para subirse al carro del tirón de las tecnológicas

La extensión del Covid-19 por todo el mundo y el progresivo aislamiento de millones de personas en sus hogares ha cambiado significativamente dos aspectos claves de la vida diaria como son la forma en la que trabajamos y la manera de relacionarnos con los demás debido al distanciamiento social. En ambos casos, la tecnología juega un papel importante y, por ello, se está convirtiendo en uno de los sectores estrella de las últimas semanas.

El índice tecnológico Nasdaq cotiza en positivo en el año con una subida del 3%, frente al recorte de alrededor del 14% que encaja el Dow Jones y del 9% del S&P 500. Son muchos los valores del Nasdaq que obtienen rentabilidades de dos dígitos en 2020, lo que prolonga la extensa carrera alcista de este tipo de compañías. Los grandes nombres de internet, pero también otros valores más pequeños de robótica o inteligencia artificial, son las estrellas. Una de las formas de invertir en este sector es vía fondos de inversión.

Fidelity Global Technology es un fondo tecnológico global con una calidad probada en su proceso de inversión ya que, históricamente, este producto lo viene haciendo mejor que su competencia. En lo que va de año, apenas cae un 1,7%, mientras que a 12 meses ofrece una rentabilidad cercana al 11%. Este fondo de gestión activa selecciona “compañías de calidad, con perspectivas de crecimiento sostenible y que coticen, además, a precios atractivos”, explica Isabel Sánchez Burgos, analista de Arquia Profim Banca Privada. El objetivo es identificar a los líderes de la industria a largo plazo. Es un fondo de convicción, con una cartera relativamente concentrada (unos 60 valores) y muy focalizada en EE UU (más de un 70%) –tiene un 10% en mercados emergentes−, donde hay compañías como Apple, Samsung Electronics, Alphabet, KLA, Microsoft, Western Digital, IBM, Intel y Xilinx. Hyunho Sohn, gestor del fondo desde 2013, destaca que el fondo está posicionado para beneficiarse de la economía del “quedarse en casa”.

Polar Global Technology es un fondo de gestión activa, con un proceso orientado al stock picking y de convicción, con una cartera formada por entre 60 y 85 posiciones (actualmente unas 70) y recomendado por Arquia Profim Banca Privada. En su cartera figuran compañías como Microsoft, Alphabet, Apple, Alibaba, Advanced Micro Devices, Amazon, Tencent, Intel, Nvidia o Samsung, empresas que son referencia en sectores como internet y marketing directo, aplicaciones de software o entretenimiento interactivo para hogares. En su clase en euros, sin cubrir riesgo divisa, este fondo gana más del 6% y alrededor del 16% en los últimos 12 meses.

Janus Henderson Global Technology debe el secreto de su rentabilidad en tres años, periodo en el que gana un 19,3%, y la subida del 3,6% en 2020 a la composición de su cartera, en la que destacan algunos de los valores de Bolsa estadounidense que mejor lo están haciendo desde primeros de año. Sus principales posiciones en la cartera son Microsoft, Apple, Facebook, Tencent y Alphabet. El objetivo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada en todo el mundo de compañías relacionadas con la tecnología, explica la firma.

Echiquier Artificial Intelligence, gestionado por Rolando Grandi, invierte en empresas que desarrollan la inteligencia artificial o se benefician de ella, cotizadas tanto en mercados desarrollados como emergentes, y en todos los segmentos de la economía, aunque más orientado actualmente hacia la tecnología (cerca de un 70%). Durante el primer trimestre, y a pesar de las caídas, el fondo lo hizo mucho mejor que el mercado debido a la selección de valores en EE UU y China, que son las dos regiones en las que invierte en mayor medida, debido al liderazgo de ambas economías en el desarrollo de la inteligencia artificial. “Alteryx [compañía especializada en big data] es el valor que mejor se ha comportado desde el lanzamiento del fondo en junio de 2018 y sigue siendo actualmente la mayor apuesta del gestor”, explica Isabel Sánchez Burgos, analista de Arquia Profim Banca Privada.

El fondo ha experimentado una fuerte recuperación en abril y en lo que va de ejercicio ya acumula una rentabilidad superior al 7% y un 14% en un año. Entre los títulos que mejor se han comportado este mes se encuentra Ping An Health­care and Technology, que ha subido más del 30% en el primer trimestre, gracias a su aplicación de telemedicina Ping An Good Doctor.

Andromeda Value es un fondo gestionado por Renta 4 que acumula una rentabilidad del 3,7% en el año y un 11% en los últimos tres años, según datos de Morningstar. Su cartera está invertida en un 62% en empresas tecnológicas y en un 26% en servicios de comunicación. Su apuesta por las firmas estadounidenses es clara, ya que el 93% de su cartera está invertido en ese mercado. El producto, creado en 2015, tiene a Amazon, Netflix, Salesforce.com y Microsoft entre sus principales posiciones.

Mutuafondo Tecnológico, que invierte el 95% de su exposición total en activos de renta variable del sector tecnológico a través de instituciones de inversión colectiva financieras, está en tablas este año y en los últimos tres gana un 15%. El objetivo de gestión de este fondo es batir al índice MSCI Global Tecnologías de la Información en euros, compuesto por compañías del sector tecnológico de los mercados estadounidense, japonés y europeo.