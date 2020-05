Las gestoras extranjeras captan 1.720 millones de euros pese a la crisis

Las gestoras de fondos registradas fuera de España han tenido una buena evolución de captación de dinero, durante el primer trimestre de 2020, a pesar de la crisis del coronavirus. Entre enero y marzo atrajeron 1.719 millones de euros.

Firmas como BlackRock, JP Morgan o Pictet han conseguido obtener suscripciones netas de fondos, de acuerdo con los datos facilitados por Inverco, la asociación de las gestoras de fondos, y que se corresponden con las cifras de 41 de las firmas internacionales que suministran esta información.

Extrapolando el dato al conjunto de operadores extanjeros, los técnicos de Inverco calculan que estas entidades han atraído más de 2.000 millones de euros entre enero y marzo.

La cifra estimada de patrimonio del total de las gestoras registradas fuera de España se situa en 176.000 millones de euros en marzo (163.287 millones para las 41 gestoras que facilitan dato).El volumen estimado de activos con respecto al trimestre anterior ha experimentado un descenso de 19.000millones de euros, debido a la devaluación de los activos en los que invierten estos fondos.

Durante los últimos seis años, las gestoras extranjeras han disparado su tamaño en España. Sobre todo, por la distribución de su producto en redes de banca privadas, en fondos de fondos y a través de contratos de gestión discrecional de carteras, por las que el cliente mandata a un banco o a una agencia de valores para que gestione una cartera de fondos en su nombre.

Los líderes en España son BlackRock (con 30.000 millones de euros distribuidos), Amundi (20.380 millones), JP Morgan (14.500 millones) y DWS (13.700 millones). En esta lista también hay varias filiales en el extranjero de bancos españoles, como Santander AM Luxemburgo, CaixaBank AM o Sabadell AM Lux.

En estos primeros meses de 2020 también ha habido varias firmas que han registrado salidas netas de fondos, como es el caso de la alemana DWS, la holandesa Robeco o la estadounidense Muzinich.

La repartición del negocio de este mercado está muy equilibrada entre inversores minoristas (sobre todo, clientes de banca privada) y clientes institucionales (fondos de fondos, planes de pensiones, mutualidades...).